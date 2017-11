Prof. Dr. Großkopf, Prälat Bachner, Prof. Dr. Gärtner (v.l.n.r.): Verantwortung für das Gesundheitswesen

„Ohne Sie wären wir nicht, was wir sind.“ Diese knappe wie umfassende Beschreibung zur Bedeutung des Kölner Fachbereichs Gesundheitswesen durch seinen Dekan, Prof. Dr. Volker Großkopf, machte sich die Generaloberin der Franziskanerinnen BMVA, Schwester Basina Kloos, zu Eigen. Die Vertreterin einer der größten Krankenhausträgergesellschaften Deutschlands war nach Köln gekommen, um zum Abschluss des Festjahres „Zehn Jahre Fachbereich Gesundheitswesen“ zu sprechen – und mitzufeiern.

Die Träger im deutschen Gesundheitswesen, so Schwester Basina, „nehmen die Absolventen der KFH NW als sehr kompetent wahr“. Es sei daher ein berufspolitisches Anliegen, führte sie weiter aus, dass der Kölner Fachbereich Gesundheitswesen auch in Zukunft – und verstärkt – Antworten auf die Fragen der Praxis und der Verbände gebe.

Am Patronatstag von Kosmas und Damian, den Schutzheiligen des Fachbereichs, sprachen neben dem Rektor der Hochschule, Prof. Karl Heinz Schmitt, und dem Verwaltungsratsvorsitzenden, Oberstudiendirektor Manfred Nicht, vor rund 160 geladenen Gästen auch Peter Bechtel für den Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Pflegepersonen e.V. (BALK) und Dieter Geerlings, Vorstandsvorsitzender des Katholischen Krankenhausverbandes.

Geerlings wies auf die Bedeutung der Ausbildung personaler Kompetenz hin, die in der Verbindung von Fachlichkeit und Spiritualität bestehe. In der christlich-jüdischen Tradition, so auch Großkopfs Erklärung, werde „nochmals anders über Kranksein, Altwerden, Bildung und Management gesprochen und gehandelt“.

Die zahlreichen überaus positiven Bewertungen des Fachbereichs resümierte abschließend Rektor Prof. Schmitt: Der Fachbereich sei in Lehre und Weiterbildung „stets einen Schritt weiter“ als andere; seine zehnjährige – und damit noch junge – Geschichte sei bereits jetzt eine Erfolgsstory. Dies verdeutliche u.a. der postgraduale Master-Studiengang „Krankenhausmanagement für Fachärzte M.Sc.“, der nach Gutachtermeinung ein „Best Practice“-Beispiel für die erfolgreiche Einführung der neuen Bachelor- und Master-Studiengänge darstellt.