Wie Menschen für die Arbeit im Gesundheitswesen begeistert werden können, und wie sie in Unternehmen gehalten und geführt werden können – das sind die Fragestellungen, die im neuen Satellitensymposium diskutiert werden. Barabasa/Dreamstime.com

Die Referentinnen und Referenten des kommenden 10. JuraHealth Congresses (JHC), der am 18. Mai 2017 in den Kölner Sartory-Sälen stattfinden wird, greifen diese Fragestellungen auf und zeigen Lösungsansätze sowie Perspektiven für die Zukunft. Dabei stets im Zentrum der Betrachtung: Die Beschäftigten des Gesundheitswesens.

Diese besonderen Menschen, die sich dem Dienst am Menschen verschrieben haben, zu finden, zu binden und zu führen – das ist der sprichwörtliche „Schlüssel zum Erfolg“ und wird thematisiert in der jüngsten Ergänzung zum Hauptprogramm des JHC, dem Satellitensymposium von avanti medical.

Der bekannte, bundesweit agierende Personaldienstleister hat hierzu drei spannende Vorträge zusammengestellt: Gleich zu Beginn stellt Prof. Dr. Marcus Siebolds von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, die Führbarkeit des Personals provokant in Rede. Zugleich thematisiert er in seinem Vortrag dessen Sehnsucht nach Bindung zum Unternehmen.

Rechtsanwalt Hubert Klein stellt die Frage nach der Arbeitssicherheit in den Vordergrund. Der Kölner Jurist mit den Schwerpunkten Arbeits-, Pflege- und Betreuungsrecht beleuchtet dabei intensiv die sogenannte Gefährdungsanzeige, ein wichtiges – und zugleich häufig unterschätztes – Instrument für den Beschäftigten.

Abschließend stellt der Arbeits- und Organisationspsychologe Stephan Rusch unter dem Titel „Personalbindung versus Personalgewinnung“ u.a. erfolgreiche Strategien zum Personal-Recruiting vor.

Der JHC 2017 und die Begleitveranstaltung von avanti medical finden am 18. Mai 2017 in den Sartory-Sälen in Köln statt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter: www.jurahealth.de