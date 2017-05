Gesundheitspolitik heute und morgen Der 120. Deutsche Ärztetag – Digitalisierung im Fokus

Wie fällt die Bilanz nach fast vier Jahren schwarz-roter Gesundheitspolitik aus und welche Reformen muss die neue Bundesregierung aus ärztlicher Sicht dringend angehen? Mit diesen und vielen weiteren gesundheits- und sozialpolitischen Fragen wird sich der 120. Deutsche Ärztetag befassen, der von morgen bis Freitag in Freiburg tagt. Kernthema wird zudem die Digitalisierung im Gesundheitswesen sein.

Die Geschäftsstelle der Bundesärztekammer (BÄK) in Berlin. Partynia, Wikipedia

Ab dem 23. Mai findet in Freiburg der 120. Ärztetag, die Hauptversammlung der Bundesärztekammer (BÄK), statt. Gastgeber ist damit die baden-württembergische Landesärztekammer. Eines der Top-Themen wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen sein. „Wir wollen hören, was da alles möglich ist, wir wollen aber auch sehen, was für Grenzen man in der Digitalisierung ziehen muss“, erklärt Präsident der BÄK, Dr. Frank Ulrich Montgomery. Dabei werden die Delegierten über die vielfältigen Chancen, aber auch über potentielle Risiken der Digitalisierung beraten – verbunden mit Forderungen und Vorschlägen für eine patientengerechte und praxistaugliche Ausrichtung der neuen technischen Möglichkeiten, heißt es in den Ankündigungen des BÄK. Zur Diskussion sind der Buchautor und Blogger Sascha Lobo und die Medizinethikerin Prof. Dr. Christiane Woopen eingeladen.

Darüber hinaus werden wichtige berufspolitische Themen, wie die Novelle der Muster-Weiterbildungsordnung und die Neufassung der Gebührenordnung für Ärzte auf der Agenda stehen. Mit dem EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis wird über eHealth-Technologien, Antibiotika-Resistenzen sowie über die Verteilung der gesundheitspolitischen Kompetenzen zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten gesprochen. Ebenso wird das BKA-Gesetz Thema sein, das bundespolitisch für Aufruhe sorgte. Montgomery fordert, dass die Arzt-Patienten-Beziehung absolut vor Überwachungsmaßnahmen geschützt werden müsse.

Wie steht um es die Bilanz der schwarz-roten Gesundheitspolitik?

Der Ärztetag wird ebenso genutzt, um in die Vergangenheit zu schauen und Revue zu passieren, welche Änderungen sich unter der schwarz-roten Gesundheitspolitik aufgetan haben. Einige Gesetze konnten von der Koalition bei der Ärzteschaft durchgesetzt werden. Darunter fallen beispielsweise das Tarifeinheitsgesetz von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sowie das GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz. Die Krankenhausstrukturreform etwa und das Anti-Korruptionsgesetz wurden einer Korrektur unterzogen. Ein Thema, das in Zukunft noch behandelt werden muss, wird die Finanzierungsvereinbarung des „Masterplan Medizinstudium 2020“ sein.