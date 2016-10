Verurteilung einer Hebamme 15 Jahre Haft für Hebamme wegen versuchter Morde

Das Landgericht München verurteile vergangene Woche eine Hebamme zu 15 Jahren Haft wegen versuchter Morde im Kreißsaal. Ihr wurde vorgeworfen Patientinnen bei Kaiserschnitt-Geburten Blutverdünner verabreicht zu haben. Wegen mangelnder Wertschätzung hat sie auf diese Weise Frust abbauen wollen.

Eine Hebamme verabreichte schwangeren Patientinnen Blutverdünner und wollte dadurch Frust abbauen. Bild: Tomloel/Dreamstime.com

Die 35-jährige Hebamme hat nach Überzeugung des Gerichtes Patientinnen bei Kaiserschnitt-Geburten in Bad Soden bei Frankfurt und im Münchner Klinikum Großhadern heimlich Blutverdünner gegeben. Ohne Notoperationen wären die betroffenen Patientinnen gestorben. In einem Fall habe die Hebamme demnach einer Frau kurz vor der Geburt ihres Kindes Heparin gegeben – ein blutverdünnendes Mittel, das beispielsweise nach Fehlgeburten verabreicht wird, jedoch in keinem Fall Schwangeren.

Die Angeklagte sei die einzige, die in allen Fällen Zugang zu den Patientinnen hatte, sagte der Vorsitzende Richter des Schwurgerichtes, Michael Höhne. „Das sollte eigentlich der schönste Tag des Lebens werden, aber es wurde der schlimmste“, zitierte er die Aussage eines betroffenen Elternpaares vor Gericht.

Fehlende Wertschätzung als Motiv

Die Arglosigkeit der Patientinnen wurde bewusst von der Hebamme ausgenutzt, um Frust abzubauen, erklärte Höhne. „Sie war verärgert über die aus ihrer Sicht fehlende Wertschätzung und Anerkennung. Mit der Schaffung von Krisensituationen wollte sie ihren Ärger abreagieren.“ Mit dem Urteil von vergangenem Freitag wurde ihr neben 15 Jahren Haft zudem ein lebenslanges Berufsverbot verhängt.

Die Angeklagte bestritt die Vorwürfe

Die Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten und nach Angaben Höhnes nach den nicht-öffentlichen Plädoyers gesagt: „Wenn ich das gewesen wäre, dann wäre ich ja der Todesengel vom Kreißsaal.“ Noch am Tag der Urteilsverkündigung kündigte der Anwalt der Hebamme an, für seine Mandantin Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Er hatte auf Freispruch plädiert, sie selbst hatte sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Quelle: beck