Buchrezension Steuerrecht verständlich – für Ärzte und Heilberufler

Das deutsche Steuerrecht ist nicht gerade bekannt für seine Einfachheit. Daher stellen wir Ihnen ein Lehrbuch der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor, das die komplexen Sachverhalte des Steuerrechts nicht nur für Steuerberater, sondern auch für Ärzte verständlich auf den Punkt bringt.

Das deutsche Steuerrecht ist für seine Komplexität berühmt und gefürchtet zugleich. Einen ganz eigenen Bereich dieser Rechtsmaterie behandelt das vorliegende Buch „Besteuerung der Ärzte, Zahnärzte und sonstiger Heilberufe“, geschrieben von einem Autorenkollektiv der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Für Ärzte (und Angehörige sonstiger Heilberufe) hält das Steuerrecht einige Besonderheiten bereit, die die Autoren in aller Ausführlichkeit darlegen.

Von A wie Abgeltungssteuer bis Z wie Zivilprozesskosten

Eine Situation stellt die Angestelltentätigkeit von Ärzten dar, bspw. in einem Krankenhaus. Hier fallen – verglichen mit den anderen Kapiteln des Buches – wenig steuerliche Aspekte an. Der Beginn der freiberuflichen Tätigkeit als Arzt kann die Übernahme oder Gründung einer Praxis sein. Die dabei zu berücksichtigenden steuerlichen Aspekte werden von den Autoren im zweiten Kapitel erläutert. Das dritte Kapitel behandelt den niedergelassenen Arzt und fällt dementsprechend umfangreich aus. Von A wie Abgeltungssteuer bis Z wie Zivilprozesskosten listen die Autoren alle nur denkbaren Eventualitäten auf.

Tipps, Hilfestellungen und Checklisten

Welche ärztlichen Kooperationsformen kann es geben und welche sind steuerlich sinnvoll? Das ist die Fragestellung des folgenden Kapitels, in dem unter anderem die Berufsausübungsgemeinschaft (Gemeinschaftspraxis) und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) vorgestellt werden. Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit der Umsatzsteuer, ein weiteres mit der Lohnsteuer. Detailliert dargelegt wird im folgenden Kapitel, wie eine sogenannte Außenprüfung abläuft und wie man sich in solch einem Fall verhält. Möglicherweise kann auch eine Selbstanzeige sinnvoll sein. Auch das Ende der ärztlichen Karriere in Form der Praxisaufgabe oder Praxisveräußerung wird im folgenden Kapitel erläutert. Am Ende des Buches stehen Checklisten und Musterverträge, unter anderem eine sehr hilfreiche Checkliste für den selbständigen Arzt – angestellten Arzt mit Vor- und Nachteilen. Es folgen noch Auflistungen zur Kostenstruktur von Arztpraxen.

Für Steuerberater und Ärzte

Das Buch ist ein geglücktes Kompendium, es wird kein wichtiger Sachverhalt des Steuerrechts für Ärzte ausgelassen. Auch wenn die Autoren im Vorwort einräumen, dass es Lücken gibt. Die seien ihnen aber verziehen. Das Buch ist so geschrieben, dass es nicht nur der Steuerberater versteht, sondern auch der Arzt selber und ist deshalb für beide zu empfehlen.

Quelle: Besteuerung der Ärzte, Zahnärzte und sonstiger Heilberufe