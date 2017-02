Unterschriftenaktion Örtliche Apotheken ringen um Erhalt

Vergangenen Oktober hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass die Arzneimittelpreisbindung für Versandapotheken abgeschafft wird. Für örtliche Präsenz-Apotheken bedeutet dies seither ein Wettbewerbesnachteil gegenüber dem Online-Versand verschreibungspflichtiger Medikamente. Mit einer Unterschriftenaktion wollen sie nun dagegen halten.

Apotheken sammeln bundesweit Unterschriften für ihren Erhalt. William87/Dreamstime.com

Am 19. Oktober letzten Jahres wurde vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) beschlossen, dass für Online-Versandapotheken die Arzneimittelpreisbindung verschreibungspflichtiger Medikamente nicht dem EU-Recht entspreche. Die Preisbindung wurde also aufgehoben, was für örtliche Apotheken ein Wettbewerbsnachteil bedeutet. Seither können nämlich Versandapotheken – anders als die Präsenz-Apotheken – verschreibungspflichtige Medikamente rabattiert an ihre Kunden verkaufen.

Schon der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, äußerte sich zu dem EuGH-Urteil kritisch und hat die Konsequenzen für örtliche Apotheken mit Sorgen betrachtet. Nun haben örtliche Apotheken selbst die Initiative ergriffen und wollen mit einer Unterschriftenaktion für ihren Erhalt sorgen. Die bundesweite Unterschriftenaktion läuft bis zum 1.März – bis dahin rufen Apotheker ihre Kunden dazu auf, eine Unterschrift abzugeben.

Qualitätssicherung als Gütesiegel von örtlichen Apotheken

Ein Argument für ihren Erhalt zu sorgen haben die Apotheken auch parat: Qualitätssicherung. In jeder öffentlichen Apotheke wird an jedem Werktag mindestens ein industriell hergestelltes Arzneimittel überprüft. Auf diese Weise werden von den etwa 20.000 Präsenz-Apotheken über sechs Millionen Stichproben kontrolliert und auf Qualitätsmängel untersucht. „Jede zufällig ausgewählte Probe wird mit der Genauigkeit des Apothekers mit allen Sinnen überprüft, und dies wird auch dokumentiert. Auch die Verpackung und der Beipackzettel werden kontrolliert“, sagt Dr. Andreas Kiefer, Präsident der Bundesapothekerkammer (BAK).

„Das ist ein wichtiges Stück Qualitätssicherung in der Arzneimittelversorgung. Damit tragen wir dazu bei, dass jeder Patient seinen Medikamenten vertrauen kann.“ Wenn ein Verdacht auf Qualitätsmangel vorliegt, so wird die jeweils zuständige Behörde und die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) von dem Apotheker informiert.

Bürger profitieren von wohnortnahen Apotheken

Hierbei handelt es sich um eine Gemeinwohlpflicht, wie sie in der Apothekenbetriebsordnung festgeschrieben ist. Darunter fallen auch der Notdienst der Apotheken sowie die Herstellung von Rezepturarzneimitteln. Kiefer fasst daher zusammen: „Jede einzelne Apotheke vor Ort erfüllt diese Gemeinwohlpflichten. Man kann es deshalb auf einen kurzen Nenner bringen: Je mehr wohnortnahe Apotheken es gibt, desto besser für jeden einzelnen Bürger.“