Bayern Pflegering: Bayern stimmt Gesetzentwurf zu

Gestern hat der Ausschuss für Gesundheit und Pflege dem Gesetzentwurf zur Errichtung einer Vereinigung der Pflegenden in Form eines „Pflegerings“ zugestimmt. Seitens des DBfK Südost hagelte Kritik, da der "Pflegering" die Autonomie der Pflegenden nicht stärken würde.

Gestern wurde dem Gesetzentwurf zur Errichtung eines Pflegerings in Bayern zugestimmt. Marco Di Bella

Dem Gesetzentwurf wurde gestern zugestimmt, beschlossen sei das Gesetz allerdings noch nicht. Vorerst stehe noch eine zweite Lesung im Parlament aus – so teilte der DBfK Südost heute mit. Marliese Biederbeck, Geschäftsführerin des DBfK Südost kritisierte: „Die Abstimmung verärgert die Pflegenden massiv. Nach wie vor werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf weder die Autonomie der Pflegenden gestärkt, noch kann die Vereinigung unabhängig handeln. Beides sind aber zwingende Voraussetzungen, um der sich weiter zuspitzenden Berufsflucht aus der Pflege entgegen zu treten.“

Die Chancen für eine Pflegekammer nicht verpassen

Dabei hätten Umfragen, zahlreiche Petitionen und Stellungnahmen deutlich gemacht, dass sich die überwiegende Mehrheit der Pflegefachpersonen für eine tatsächliche Interessenvertretung in Form einer Pflegekammer ausspricht. „Die jetzt über die Köpfe der Pflegenden hinweg beschlossene Vereinigung leitet eine Fehlentwicklung ein“, beklagte Biederbeck. „Wir müssen weiter dranbleiben, weil sonst die Chance für eine Pflegekammer für die nächsten Jahre vorbei ist. Wir wollen unseren Beruf selbst vertreten und als eigenständige Profession auf Augenhöhe im Gesundheitswesen wahrgenommen werden“, so die Geschäftsführerin weiter. Dafür werde sich der DBfK auch in Zukunft einsetzen.

Registrierung der Pflegefachpersonen notwendig

Hauptkritikpunkt ist, dass der Pflegering keine Pflichtregistrierung vorsieht. „Eine wirkungsvolle Standesvertretung hat aber nur dann ein demokratisches Votum und kann für die Berufsgruppe sprechen, wenn alle Pflegefachpersonen Mitglied sind, daher ist eine Registrierung aller Pflegefachpersonen Grundvoraussetzung für eine schlagkräftige Organisation“, so die Äußerungen Biederbecks bereits vergangenes Jahr zum Pflegering. Der DBfK befürchtet zudem, dass mit dem so genannten Pflegering eine Organisation konstruiert wird, bei der hauptsächlich Träger- und Arbeitgeberinteressen im Vordergrund stehen. „Wir kämpfen für eine echte Interessensvertretung, bei der die Pflege den Hut aufhat und auf Augenhöhe mit den Akteuren im Gesundheitswesen verhandeln kann.“