GKV-Finanzergebnisse Beitragsgelder müssen in der Patientenversorgung ankommen

Kürzlich wurden die Finanzergebnisse der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für das Jahr 2016 veröffentlicht. Bundesärztekammer-Präsident Montgomery fordert, dass die hohen Geldreserven in der Patientenversorgung ankommen müssen.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Frank U. Montgomery fordert, dass Gelder aus dem GKV-System in die Patientenversorgung einfließen sollten.

„Viele Versicherte fragen sich zu Recht, warum ein großer Teil ihrer Beitragsgelder nicht in der Patientenversorgung ankommt. Da bunkern die Krankenkassen mehr als 25 Milliarden Euro Überschüsse, obwohl für die dringend notwendige Neuausrichtung unseres Gesundheitswesens an allen Ecken und Enden das Geld fehlt“, erklärte Bundesärztekammer-Präsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Anzeige

Auch den Mangel an niedergelassenen Ärzten sowie die zu verzeichnenden Klinikschließungen führte Montgomery an und machte deutlich, dass dies keine vertretbaren Umstände bei derart hohen Summen im GKV-System sind: „Viele Menschen finden in ihrem Ort keinen Arzt mehr oder müssen kilometerweit fahren. Die Krankenkassenfunktionäre horten Milliarden, fordern aber zum Sparen und zu Klinikschließungen auf. Und das, während bei der jüngsten Grippewelle Patienten sogar auf den Fluren untergebracht werden mussten. Vor diesem Hintergrund ist es einfach nicht vermittelbar, dass die Krankenkassenfunktionäre auf dem Geld der Versicherten sitzen oder es für interne Bürokratie verplempern. Nach der neuesten Statistik liegen die Nettoverwaltungskosten der Kassen bereits einen Prozent über den Ausgaben für Hilfsmittel. So kann es nicht weitergehen.“

Das Geld in sektorenübergreifende Strukturen anlegen

Gleichzeitig räumte Montgomery ein, dass gegen eine vernünftig bemessene Notreserve natürlich nichts einzuwenden sei, man aber die Krankenkassen nicht mit einer Sparkasse verwechseln dürfe. Es sei Aufgabe der Kassen, genügend Mittel für die gesundheitliche Versorgung der Versicherten zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus ihren Gesundheitszustand zu verbessern. „Dazu gehört auch, den weiteren Ausbau sektorenübergreifender Strukturen finanziell zu unterstützen. Die Kassenfunktionäre sollten von ihren Bilanzen aufschauen und einen Blick in unsere Notfallambulanzen und -praxen werfen. Dort haben sich die Patientenzahlen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten am Limit und fordern zu Recht bessere sektorenübergreifende Strukturen. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen sind hierfür zwischen 700 Millionen und einer Milliarde Euro notwendig. Das Geld wäre gut angelegt,“ so Montgomery weiter.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.