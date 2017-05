Internationaler Tag der Pflege Der Pflege eine Stimme geben

Der diesjährige Internationale Tag der Pflege steht unter dem Motto „Eine starke Pflege weist den Weg“. Anlässlich dieses besonderen Tages melden sich Gesundheitspolitiker und Institutionen des Gesundheitswesens, wie der Deutsche Pflegerat e.V., der DBfK und der DKG e.V., zu Wort und geben der Pflege eine Stimme.

Pflegekräfte sind eine starke und wichtige Säule im Gesundheitswesen. Darauf soll am Internationalen Tag der Pflege aufmerksam gemacht werden. Alexrath/Dreamstime.com

„Nurses – A voice to lead. Achieving the SDGs. – Eine starke Pflege weist den Weg”, so das Motto des Internationalen Tages der Pflege, der vom Weltverband der Pflegenden (ICN) ausgerufen wird. Die SDGs (Sustainable Development Goals) beinhalten die Entwicklungsziele, die von den Vereinten Nationen gesetzt wurden und an denen die Pflegenden entscheidend mitwirken können.

Hermann Gröhe zum Internationalen Tag der Pflege

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe nutzte die Gelegenheit, um bisher erreichte Ziele und Meilensteine in der Pflege Revue zu passieren: „Unsere Pflegekräfte setzen sich im Krankenhaus, bei Pflegediensten und in Pflegeeinrichtungen tagtäglich unermüdlich für andere ein. Dafür haben sie Anerkennung, vor allem aber gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung verdient. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass mehr Pflegefachpersonal in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eingestellt werden kann, die Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte in Pflegeeinrichtungen nahezu verdoppelt wurde, unnötige Bürokratie abgebaut und die Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif gestärkt wird.“

Laumann will nicht nur reden, sondern auch handeln

Patientenbeauftragter und Pflegebevollmächtigter Karl-Josef Laumann betonte die Wichtigkeit der Pflegekräfte im Gesundheitswesen. Er wolle aber nicht nur reden, sondern auch handeln: „Die Arbeit unserer Pflegekräfte ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Ohne sie würde das Gesundheitswesen in Deutschland nicht funktionieren. Diese Wertschätzung darf sich jedoch nicht nur in schönen Sonntagsreden zeigen.

Sie muss ganz konkret mit Leben gefüllt werden – nicht zuletzt durch gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Dafür haben wir in dieser Legislaturperiode wichtige Grundlagen geschaffen, die wir jetzt alle zusammen umsetzen müssen.“

DKG: Weiterentwicklung der Personalausstattung

„Ohne Pflegende geht in der Medizin gar nichts. Sie sind und bleiben Dreh- und Angelpunkt der Versorgung, sowohl bei Kranken daheim, im Pflegeheim und eben auch im Krankenhaus“, so Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Er wolle jedoch den Status quo nicht nur beibehalten, sondern die Pflege weiter verbessern, indem vor allem die Personalausstattung weiterentwickelt wird. Dass die Bemühungen bereits Früchte tragen, zeige sich laut Baum an der Zahl der Krankenhausmitarbeiter im Pflegedienst: Diese ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen, von 393.186 (2005) auf 426.838 (2015).

Der Deutsche Pflegerat: Pflegende müssen ihr Stimme erheben

Andreas Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR) meldete sich ebenso zu Wort und kritisierte gleichzeitig Politik und Verbände, die oftmals über den Kopf der Pflegenden hinweg entscheiden würden: „Es sind die professionell Pflegenden, die das Gesundheitssystem weltweit zusammenhalten und mit einer hohen eigenen Verantwortung und einem guten Fachwissen dafür sorgen, dass die Menschen die bestmögliche Pflege erhalten.

Das wird häufig seitens der Verantwortlichen aus Politik und Verbänden vergessen, wenn diese wieder einmal ohne die Pflege zu beteiligen über diese entscheiden.“ Zu Recht würde der ICN daher dazu aufrufen, dass die Pflegenden ihre Stimme gegenüber der Politik erheben sollten. In den bereits gegründeten Landespflegekammern in Deutschland sieht Westerfellhaus einen Schritt in die richtige Richtung, damit sich Pflegende stärker an Entscheidungsprozessen beteiligen können.

DBfK: Ein „Danke“ an alle Pflegekräfte per Video-Botschaft

Der DBfK Nordwest hat ein YouTube-Video veröffentlicht, das sich an alle Pflegenden in Deutschland richtet und möchte auf diese Weise der Berufsgruppe seinen Dank aussprechen. Gleichzeitig soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass Pflegende mitreden und handeln sollten: „Pflegende können und müssen mitreden, Pflegende können und müssen Fakten schaffen, Pflegende können und müssen ihre Stimme nutzen, um die Gesellschaft auch politisch zu prägen“, heißt es auf der Seite des DBfK.