Monitor Patientenberatung 2016 Wie erleben Patienten unser Gesundheitssystem?

Patientenbeauftragte und Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Karl-Josef Laumann, hat vergangene Woche in Berlin den „Monitor Patientenberatung 2016“ der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) vorgestellt. Daraus gehen die Probleme hervor, mit denen sich Patienten regelmäßig in unserem Gesundheitssystem konfrontiert sehen.

Gemeinsam mit Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der UPD, stellte Karl-Josef Laumann den „Monitor Patientenberatung 2016“ vor. Olaf Kosinsky, Wikimedia Commons

Rund 94.000 Beratungen hat die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) mit Patienten im Jahr 2016 geführt. Anhand dieser Beratungsgespräche kann die UPD die Problembereiche unseres Gesundheitssystems, mit denen sich Patienten oftmals auseinandersetzen müssen, sehr genau bestimmen. Dabei ging es in den meisten Fällen um Krankengeld, Behandlungsfehler, die Inanspruchnahme von Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), um Einsicht in die Patientenakte und zahnmedizinische Leistungen.

Problemfeld Krankengeld

Etwa 10.000 Mal suchten Patienten den Kontakt zur UPD, um sich bezüglich des Themas Krankengeld beraten zu lassen. Zwei Bereiche haben sich dabei als besonders häufig problematisch erwiesen. Zum einen bestehe immer noch das Risiko, den Anspruch auf Krankengeld zu verlieren, da die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung lückenhaft sei. Sowohl Versicherten als auch den Leistungserbringern sei diese Misslage nicht bekannt. Zum anderen scheinen sich Patienten beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) nicht vertrauensvoll aufgehoben zu fühlen.

Auch Staatssekretär Karl-Josef Laumann merkte an, dass Versicherte den MDK oftmals „als verlängerten Arm der Krankenkassen“ empfinden. „Patienten müssen jedoch ohne jeden Zweifel darauf vertrauen können, dass der MDK grundsätzlich unabhängig und neutral aufgestellt ist. Daher bin ich der Meinung: Der MDK muss sowohl personell als auch inhaltlich neu organisiert und von den Kranken- und Pflegekassen gelöst werden“, so Laumann weiter.

Behandlungsfehler und Einsichtsrecht in die Patientenakte

Etwa 4.700 Patienten suchten den Kontakt zur UPD, um Rat beim Thema Behandlungsfehler zu bekommen. Insbesondere die Tatsache, dass die Beweislast auf Seiten der Patienten liegt, wurde als entmutigend und problematisch empfunden. „Bisher müssen Betroffene zweifelsfrei nachweisen, dass ein Behandlungsfehler Ursache für einen erlittenen Schaden ist. Ein solcher Nachweis ist in der Medizin jedoch kaum zu führen. Deshalb muss es künftig reichen, wenn der Zusammenhang zwischen Behandlungsfehler und Schaden überwiegend wahrscheinlich ist“, sagt der Patientenbeauftragte Laumann und stützt zugleich die Forderung der UPD nach einem offeneren Umgang der Ärzte mit dem Thema Behandlungsfehler.

Zuletzt lagen etwa 1.600 Fälle vor, in denen Patienten sagten, dass ihnen die Einsicht in ihrer Patientenakte eingeschränkt, hinausgezögert oder gar verweigert wurde. Auch hohe Kosten wurden teilweise für die Einsichtnahme angekündigt. Als einen inakzeptablen Zustand sieht Laumann diese Problematik an: „Mit dem Patientenrechtegesetz ist das Einsichtsrecht glasklar geregelt worden. Und die Ärzte müssen dem ohne Wenn und Aber nachkommen.“ Eine Lösung sieht er in der Digitalisierung, die Patienten die direkte Einsichtnahme ermöglichen soll.