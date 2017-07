BKK-Gesundheitsatlas 2017 Der Gesundheitszustand Pflegender? – Kritisch!

Der kürzlich veröffentlichte BKK-Gesundheitsatlas 2017 offenbart erschreckende Zahlen zum Gesundheitszustand von Menschen mit einem Pflegeberuf. Trotz dieser Misslage geben viele an, dass in ihrer Einrichtung kaum Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung ergriffen werden. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) sieht daher dringenden Handlungsbedarf und fordert die Arbeitsbedingungen Pflegender zu verbessern.

Unter Stress leidende Pflegekraft. Martinmark /Dreamstime.com

Am Mitwoch wurde der BKK-Gesundheitsatlas 2017 veröffentlicht, worin die aktuellen Zahlen und Auswertungen zum Gesundheitszustand von Menschen mit Gesundheitsberufen aufgeführt werden. Die Datenanalysen sind erschreckend und belegen, dass besorgniserregend viele Pflegekräfte aufgrund der Arbeitsbedingungen einen kritischen Gesundheitszustand haben. Dazu kommt, dass jeder Dritte in der Altenpflege (32,9 Prozent) lediglich ein befristetes Arbeitsverhältnis hat. Im Schnitt aller Berufstätigen sind es dagegen 14,6 Prozent.

Insgesamt hat mehr als jeder zehnte Beschäftigte hierzulande einen Gesundheitsberuf. Von diesen 3,2 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeitet wiederum nahezu die Hälfte in pflegerischen Berufen, darunter rund eine Million als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin und 500.000 als Altenfpfleger bzw. Altenpflegerin.

Weibliche Beschäftigte deutlich häufiger krank

Schaut man sich das Erkrankungsgeschehen der mehrheitlich weiblichen Beschäftigten dieser Branche genauer an, fällt auf, dass – im Vergleich zu allen anderen Beschäftigten, die im Schnitt 16 Tage krank waren – es deutlich längere Ausfallzeiten gibt: Rund 24 Tage sind es bei denjenigen, die in Pflege- oder Altenheimen arbeiten. Spitzenreiter hinsichtlich Erkranken an psychischen Störungen sind weibliche Beschäftigte in Pflegeheimen – sie sind doppelt so lange seelisch krank wie der Durchschnitt aller Arbeitnehmer (4,6 Krankentage in Pflegeheimen gegenüber 2,3 Tage bei den Beschäftigte aller Branchen).

Auch körperlicher Verschleiß macht den in Pflegeberufen Arbeitenden zu schaffen: Aufgrund von Muskel- und Skelettkrankheiten fallen Altenpflegerinnen doppelt so lange aus wie die weiblichen Beschäftigten insgesamt (7,0 versus 3,7 Krankentage).

Betriebliche Gesundheitsförderung: Wichtig und lohnt sich

Bei einer Umfrage unter 2.000 Beschäftigten sagen neun von zehn Befragten: Die Förderung von Gesundheit an ihrem Arbeitsplatz ist ihnen wichtig oder sehr wichtig. Allerdings geben weniger als der Hälfte an, dass es überhaupt solche Maßnahmen in ihrem Unternehmen gibt. Es zeigt sich durchaus ein Zusammenhang: Teilnehmer an betrieblicher Gesundheitsförderung leben laut eigenen Angaben auch außerhalb ihres Berufs aktiver und haben größere Zuversicht, ihren Beruf auch längerfristig ausüben zu können.

Von diesen Erkenntnissen sollte auch die Altenpflege profitieren, allerdings gibt es hier leider mehrheitlich (57 Prozent) noch keine betriebliche Gesundheitsförderung. Sind solche Maßnahmen jedoch vorhanden, dann ist die Inanspruchnahme dort sehr hoch (79 Prozent). Dass sich betriebliche Gesundheitsförderung lohnt und auch Fehlzeiten reduziert, konnte in zahlreichen Studien gezeigt werden. Das zahlt sich auch für Arbeitgeber aus: Durchschnittlich werden – konservativ gerechnet – für jeden in Gesundheitsförderung investierten Euro allein durch die Reduktion von Fehlzeiten 2,70 Euro eingespart.

DBfK fordert zu handeln

Nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, meldete sich der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) zu Wort und fordert ebenso in betriebliche Gesundheitsförderung zu investieren: „Wer die Zukunft seines Unternehmens und das Pflegefachkräftepotential – die wichtigste Ressource jedes Gesundheits- und Pflegebetriebs – sichern will, muss in Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergesundheit investieren. Das heißt zuallererst, spürbar gute Rahmen- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Jeder Euro, der hier investiert wird, zahlt sich schnell und um ein Vielfaches aus!“

Konkret fordert der DBfK, dass verlässliche Dienstpläne geschaffen werden, die Beruf und Privatleben vereinbaren lassen. Arbeitsschutzrichtlinien müssen eingehalten werden, Personalausfallkonzepte müssen ausgearbeitet werden und zuletzt sollten Betten und Plätze in Pflegeheimen stillgelegt werden, wenn die erforderliche Anzahl an Pflegekräften nicht gegeben ist.