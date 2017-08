Fachkraftquote in der Pflege DBfK: Keinen Abbau von Pflegefachpersonen zulassen

Der deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest e.V. mahnt den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienstleistungen (bpa) zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den in seinen Einrichtungen versorgten Bewohnerinnen und Bewohnern. Hintergrund ist eine Forderung des bpa, die Fachkraftquote in der Pflege zu senken.

Der DBfK fordert den bpa zu einem verantwortungsvollen Umgang bezüglich der Fachkraftquote in der Pflege auf. Alexrath/Dreamstime.com

Vergangene Woche hat der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienstleistungen (bpa) sich zu der Personalsituation in Pflegeheimen geäußert: „Mit Denkverboten und dem Beharren auf einer inzwischen oftmals unrealistischen Fachkraftquote kommen wir nicht weiter“, so der Bremer Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Sven Beyer. „Eine 50-prozentige Fachkraftquote ist wissenschaftlich nicht unterfüttert; trotzdem legen sich hier in Bremen Träger einen freiwilligen Belegungsstopp auf, wenn sie die Quote unterschreiten“, so Beyer weiter. Auf diese Weise hätten dann Pflegebedürftige und Angehörige das Nachsehen, da die benötigten Heimplätze aufgrund der vorgeschriebenen Fachkraftquote nicht verfügbar seien.

Forderung nach verantwortungsvollem Umgang mit Bewohnern

Der deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest e.V. interpretierte dies als deutliche Forderung, dass die Fachkraftquote in der Pflege gesenkt werden solle. „Die Forderung des bpa, eine starre Fachkraftquote zu flexibilisieren und an die tatsächlichen Bedarfe anzupassen, kann getrost damit übersetzt werden, mit weniger qualifiziertem Personaleinsatz vor allem Ausgaben reduzieren zu wollen“, sagt Martin Dichter, Pflegewissenschaftler und Vorsitzender des DBfK Nordwest. Der DBfK mahnt daher den bpa verantwortungsvoll mit den Bewohnern und mit der Regelung der Fachkraftquote umzugehen und erinnert daran, dass ohne eine vernünftige Personalausstattung keine gute Pflege möglich ist.

Gleichwohl könne man den bpa laut DBfK bereits jetzt auf seine eigene Forderung nach wissenschaftlichem Beleg der Wirksamkeit einer Fachquote verpflichten: International gibt es bereits jetzt zahlreiche Hinweise, die den Zusammenhang zwischen dem Ausbildungsniveau von Pflegenden und der daraus resultierenden Versorgungsqualität zeigen. „Die Menschen, die heute in einer Pflegeeinrichtung versorgt werden, benötigen schon jetzt eine hohe Fachexpertise. Die Anzahl der komplex erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner hat sich deutlich erhöht. Es muss eine Diskussion über die Pflegequalität geführt werden. Daran anschließend muss die Finanzierung festgelegt werden“ sagt Heidrun Pundt, Vorstandsmitglied des DBfK Nordwest und stellvertretende Vorsitzende des Bremer Pflegerates.

Online-Petition

Vor dem gleichen Hintergrund unterstützt der DBfK Nordwest gemeinsam mit dem Pflegerat Bremen eine von DBfK Vorstandsmitglied Christopher Kesting eingerichtet und an die Bremer Politik adressierte Petition. Darin fordert sie die Anhebung der Fachkraftquote in bremischen Pflegeeinrichtungen, da bald das Wohn-und Betreuungsgesetz in Bremen nue beschlossen wird. Derzeit sieht die gültige Personalverordnung vor, dass im Nachtdienst eine Pflegefachperson bis zu 50 Bewohnerinnen oder Bewohner versorgen darf, im Tagdienst bis zu 10.

Kestings Forderung stellt darauf ab, die Mindestpersonalvorgaben zu ändern und einer Pflegefachperson im Tagdienst nicht mehr als acht Bewohnerinnen und Bewohner gegenüber zu stellen und im Nachtdienst nicht mehr als 30.