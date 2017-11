Symposiums-Reihe 2. avanti Symposium: Thema Diabetisches Fußsyndrom (DFS)

Qualifizierte Fortbildung für Pflegekräfte auf dem neusten wissenschaftlichen Stand organisiert avanti medical in einer Symposiums-Reihe. Beim 2. avanti Symposium steht das Thema Diabetisches Fuß-Syndrom am 12. März 2016 in München im Mittelpunkt.