Anfallsleiden 5 Fakten zu Epilepsie

Am 5. Oktober 2016 findet der 20. Tag der Epilepsie unter dem Motto "Epilepsie braucht Offenheit" statt. Damals wie heute dient dieser Aktionstag der Aufklärung und besseren Akzeptanz für Epilepsieerkrankungen.

Bei einem epileptischen Anfall feuern unkontrolliert Neuronengruppen im Gehirn. Bild: Agfotografia74, Dreamstime.com

Auch in diesem Jahr werden auf der Zentralveranstaltung in Berlin ausgewählte Referenten, Menschen mit Epilepsie und deren Angehörige in Podiumsgesprächen darüber diskutieren, was sich in den letzten 20 Jahren im Bereich der Epilepsie verändert hat. Wir beteiligen uns mit 5 Fakten zum Thema an der Aktion.

Fakt #1

Epilepsie (von altgriechisch „epilepsis“=Angriff, Überfall) ist eine Krankheit, die sich durch spontane Krampfanfälle äußert, bei denen kein Grund ersichtlich ist. Im Deutschen spricht man auch von Fallsucht. Bei einem solchen Anfall entladen sich im Gehirn gleichzeitig Neuronengruppen, die zu den unwillkürlichen Verhaltensstörungen führen. Etwa 4-5 Prozent der Bevölkerung erleiden einmal in ihrem Leben einen Krampfanfall, während 0,5-1 Prozent der Bevölkerung unter fortschreitender Epilepsie leiden.

Fakt #2

Dem epileptischen Anfall voraus geht die sogenannte Aura, ein Befinden in dem Betroffene eine Vorahnung des Anfalls haben. Bei manchen treten Taubheitsgefühle, Kribbeln oder Nadelstiche auf, bei anderen visuelle Halluzinationen. Den eigentlichen Anfall bezeichnet man als Status epilepticus, er dauert in der Regel nur wenige Minuten. Sollte er länger als 5-10 Minuten dauern, ist unbedingt ein Arzt zu rufen. Nach dem Anfall ist der Betroffene oft schlecht ansprechbar und müde, man spricht von Terminalschlaf. Die Anfallsform unterscheidet sich von Patient zu Patient, beim einzelnen Patienten ist sie aber immer gleich.

Fakt #3

Wenn Epilepsie keine erkennbaren Ursachen hat, spricht man von genuiner Epilepsie. Sind dagegen Ursachen identifizierbar, spricht man von symptomatischer Epilepsie. Beide Erkrankungsgruppen können genetische Ursachen haben. Bei der symptomatischen Epilepsie können verschiedene Formen der Hirnschädigung bspw. durch Traumen, Tumoren oder Infektionen Ursache sein. Durch moderne Bildgebungsverfahren und durch die moderne Labormedizin sind die Zahlen genuiner Epilepsie stark rückläufig.

Fakt #4

Epilepsie lässt sich mittlerweile gut behandeln, sowohl im akuten Fall als auch längerfristig. Bei einem konkreten Anfall geht es zunächst darum, den Betroffenen vor Verletzungen zu schützen. Bei Badenden sollte versucht werden, den Kopf über Wasser zu halten. Manche Betroffene führen Medikamente mit sich, die man ihnen im Notfall verabreichen sollte. Auch für die längerfristige Therapie gibt es mittlerweile Medikamente wie z.B. Valproinsäure, die das Auftreten von epileptischen Anfällen verhindern. Leider ist die Compliance der Epilepsie-Patienten nicht sehr hoch, so dass doch vermehrt Anfälle auftreten.

Fakt #5

Die Krankheit Epilepsie ist älter als die Menschheit. In antiken Kulturen galten Epileptiker als Heilige, weil ihnen vermeintlich der Übergang in Trance leichter fiel. Hippokrates machte einen Vorschlag zur Therapie von Epilepsie. Paracelsus betonte im Mittelalter, dass Epilepsie keine übernatürlichen Gründe hätte, weil die Krankheit auch bei Tieren auftrat.

Quelle: Wikipedia, presseportal.de, Deutsche Gesellschaft für Epileptologie e.V., onmeda.de