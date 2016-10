Knochenkrankheit 5 Fakten zu Osteoporose

Am 20. Oktober findet der Weltosteoporosetag statt. Er soll an die gefährliche Knochenerkrankung erinnern, die insbesondere ältere Frauen trifft. Anlässlich des Aktionstages präsentieren wir fünf Fakten zum Thema.

Osteoporose kann langfristig zu einem krummen Rücken, dem sogenannten „Witwenbuckel“ führen. Bild: Peterjunaidy, Dreamstime.com

Fakt #1 – Beschreibung

Osteoporose (von altgriechisch „ostoun“=Knochen und „poros“=Furt, Pore) ist eine Krankheit der Knochen, die häufig im Alter auftritt. Patienten der Osteoporose sind gefährdet, Knochenbrüche zu erleiden. Man bezeichnet die Krankheit auch als Knochenschwund, weil die Knochendichte wegen des starken Abbaus von Knochengewebe im Rahmen des natürlichen Knochenumbaus abnimmt. Osteoporose ist die häufigste Knochenerkrankung im höheren Alter und tritt regelhaft als primäre Osteoporose auf, bei der es im Gegensatz zur sekundären keinen Grund in einer anderen Erkrankung gibt. 80 Prozent aller Osteoporosen betreffen postmenopausale Frauen.

Fakt #2 – Symptome

Osteoporose entwickelt sich nicht schnell. Am Anfang der Erkrankung sind Betroffene daher meist beschwerdefrei. Erst später kann es zu Schmerzen kommen, die aber auch nicht mit der Osteoporose in Verbindung gebracht werden. Der Rücken kann weh tun oder die Knie. Wenn Knochen ohne erkennbaren Grund brechen, ist das auch ein sicheres Anzeichen für Osteoporose. Im fortgeschrittenen Stadium der Osteoporose kommt es zu Wirbelkörperbrüchen, die aber oft nicht erkannt werden. Ebenfalls kommt es zu Oberschenkelhalsbrüchen.

Fakt #3 – Behandlung

Weil die Krankheit schleichend verläuft und die Symptome unklar sind, wird Osteoporose oft erst spät behandelt. Nichtsdestotrotz gibt es Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere ausreichende Bewegung und eine richtige Ernährung sind dabei von Wichtigkeit. Spazieren gehen und Joggen sind empfehlenswert, aber auch Schwimmen. Bei der Ernährung sollte man die ausreichende Zufuhr von Kalzium, Vitamin D und Phosphat im Auge behalten. Es gibt auch verschiedene Medikamente, die den Knochenaufbau fördern. Im Alltag sollte man den Rücken schonen und auf Nikotin verzichten.

Fakt #4 – Prognose

Wenn eine Osteoporose nicht behandelt wird, ist die Prognose sehr schlecht, denn der Abbau der Knochensubstanz schreitet schnell voran. Knochenbrüche treten auf sowie Schmerzen an den Extremitäten. Betroffene können sich oft kaum noch bewegen, sie werden auf lange Sicht zu Invaliden. Es folgt regelmäßig die Einweisung in ein Pflegeheim, weil sich die Angehörigen nicht mehr kümmern können. Nicht vergessen darf man aber, dass die Krankheit Osteoporose durch eine adäquate Behandlung wirksam gehemmt werden kann, so dass Betroffene in der Regel eine normale Lebenserwartung haben.

Fakt #5 – Weltosteoporosetag

Die britische „National Osteoporosis Society“ (NOS) richtete den Aktionstag erstmals im Jahr 1996 aus. Ab dem darauffolgenden Jahr ergriff die International Osteoporosis Foundation die Idee und organisierte den Gedenktag jährlich. 1998 wurde der Aktionstag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannt. Rund um den Weltosteoporosetag veranstalten die nationalen medizinischen Fachverbände und Selbsthilfegruppen Aktionen. Das diesjährige Motto lautet „Love Your Bones: Protect Your Future“.

