Mordtat 87-jährige Frau in Altenheim umgebracht

Am Samstag morgen wurde in einem Altenheim in Neuenhaus eine 87-jährige Frau von einem jungen Mann umgebracht. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden, die Hintergründe der Tat sind jedoch noch völlig unklar.

Die Motivation der Tat ist bisher ungeklärt, die Ermittlungen laufen noch. Bild: Pixabay

Medienberichten zufolge ist am vergangenen Samstag ein 18-jähriger Mann gegen 4 Uhr morgens in das Altenheim „Haus am Bürgerpark“ in Neuenhaus (Niedersachsen) eingedrungen und hat eine Bewohnerin des Altenheims starker Gewalt ausgesetzt und sie ermordet. Ein Altenpfleger bemerkte den Mann im Flur, der sofort die Flucht ergriff. Daraufhin wurde die 87-Jährige leblos in ihrem Zimmer aufgefunden, die Polizei wurde sofort alarmiert.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Mann aus Somalia. Er wurde kurze Zeit später festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Bisher gibt es keine Informationen zur Motivation des Täters für seine Mordtat. Anscheinend stand der 18-Jährige auch in keinerlei Beziehung zu dem Opfer. Bisher besteht die Vermutung, dass er sich das Opfer möglicherweise wahllos ausgesucht hatte. Bei den Angehörigen sowie bei den Bewohnern und Mitarbeitern des Altenheims herrscht Fassungslosigkeit. Gestern wurde der Leichnam der Frau in Oldenburg obduziert.

Quelle:GN, OZ