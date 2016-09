Seltene Nervenkrankheit ALS-Forschung: Ice-Bucket-Challenge war ein Erfolg

Vor zwei Jahren schütteten sich bei der „Ice Bucket Challenge“ Millionen Internetnutzer Eiswasser über den Kopf. Nun zog die US-Hilfsorganisation ALSA eine positive Bilanz: Die gesammelten Spenden haben viel bewirkt – unter anderem eine vielleicht bahnbrechende Studie.

Die globale Zusammenarbeit von Wissenschaftlern ist durch Spenden aus der Ice-Bucket-Challenge ermöglicht worden und hat zu wichtigen Forschungsergebnissen geführt. Bild: Anthony Quintano

Erinnern Sie sich noch? Um Aufmerksamkeit für die seltene, unheilbare Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) zu generieren, machte vor genau zwei Jahren in den sozialen Netzwerken die „Ice Bucket Challenge“ die Runde. Bei dieser schütteten sich Teilnehmer vor laufender Kamera einen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf. Anschließend nominierte man mindestens drei weitere Personen, die sich binnen 24 Stunden ebenfalls der Herausforderung stellen oder andernfalls eine Spende an die US-amerikanische Hilfs- und Forschungsorganisation ALS Association (ALSA) entrichten sollten.

Die Aktion traf auf ein enormes Echo: Rund 17 Millionen Menschen beteiligten sich weltweit an dem publikumswirksamen Kettenspiel. Auch unzählige Prominente aus Politik, Wirtschaft, Sport, Musik und Film – unter anderem Barack Obama und George W. Bush, Bill Gates und Mark Zuckerberg, Manuel Neuer und Nico Rosberg, Rihanna, Lady Gaga, Justin Timberlake und Helene Fischer, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio und Til Schweiger – machten bei der Aktion mit.

Interessantes Forschungsergebnis: Gen-Mutation soll zu ALS beitragen

Die ALSA mit Sitz in Washington, D.C. zog nun eine positive Bilanz der Internet-Aktion: Die „Ice Bucket Challenges“ hätten nicht nur 115 Millionen US-Dollar an Spendengeldern erbracht, sondern jüngst auch einen wissenschaftlichen Durchbruch ermöglicht. So haben Forscher bei ihrem internationalen Projekt „MinE“ auf einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Krankheit und Mutationen des menschlichen Genoms NEK1 hingewiesen: Die genaue Analyse des Erbguts von 15.000 ALS-Patienten ergab nämlich, dass der Anteil von mutierten Varianten des Gens erheblich größer ist als bei Nicht-Patienten. Somit kann auf eine Rolle von NEK1 bei Entstehung und Ausbruch der Krankheit geschlossen werden, die es nun weiter zu erforschen gelte.

Bei der Untersuchung hatten sich 80 Forscher aus elf Ländern beteiligt; die umfangreichen und teuren Gen-Untersuchungen wurden durch die eingegangenen Spenden ermöglicht. „Diese aufwändige Gen-Analyse, die zu diesem Fund geführt hat, war nur möglich, weil so eine große Anzahl von Genmaterial von ALS-Patienten verfügbar war“, so Wissenschaftlerin Lucie Bruijn von der ALSA. „Die globale Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, die in der Tat durch Spenden aus der Ice-Bucket-Challenge ermöglicht wurde, hat zu dieser wichtigen Entdeckung geführt“, bilanziert John Landers von der Universität von Massachusetts, einer der beiden Leiter des „MinE“-Projekts.

Auch der niederländische Unternehmer Bernard Muller, selbst seit 2010 ALS-Patient und einer der Ideengeber der Studie, freut sich über den Erfolg. „Ich bin mit der Entdeckung des NEK1-Gens außerordentlich zufrieden. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung unseres großen Ziels, diese Krankheit ein für alle Mal von unserer Erde auszurotten.“

Schnell verlaufend und bislang unheilbar

ALS ist eine schnell voranschreitende degenerative Krankheit des Nervensystems. Sie führt zu zunehmender Lähmung und Muskelschwäche, im fortgeschrittenen Stadium können viele Patienten nicht mehr selbstständig schlucken und atmen. Zwischen Diagnosestellung und Tod liegen gewöhnlicherweise drei bis fünf Jahre. Die bisher nicht heilbare Erkrankung ist auch unter dem Namen Lou-Gehrig-Syndrom bekannt – nach einem erfolgreichen US-Baseballspieler benannt, der 1941 im Alter von 39 Jahren an ALS verstarb.

