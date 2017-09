Bahn frei für den Strukturwandel Ambulante Versorgung: KBV fordert Strukturwandel

Der demografische Wandel nimmt seinen Lauf, die Bevölkerungszahlen auf dem Land sinken und die Zahl hilfsbedürftiger Menschen steigt. Deshalb hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) nun ihr Positionspapier KBV 2020 um fünf Lösungsvorschläge zur Stärkung der ambulanten Versorgung erweitert und am Dienstag in Berlin vorgestellt.

Die KBV fordert einen Strukturwandel der ambulanten Versorgungsstrukturen. jpcprod/Dreamstime.com

Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), sieht dringenden Bedarf, die ambulanten Versorgungsstrukturen in Deutschland auszubauen. Daher forderte er die Politik zum Handeln auf, um den notwendigen Strukturwandel realisieren zu können. „Der demografische Wandel schreitet voran. Insbesondere in ländlichen Regionen gehen die Bevölkerungszahlen zurück, dafür gibt es dort immer mehr alte und damit auch hilfsbedürftige Menschen. Auf die damit einhergehenden stark steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Sozialversicherung gilt es zu reagieren. Dazu gehört, krankenhausergänzende und -ersetzende Strukturen auszubauen und nachhaltig zu fördern, denn ein Krankenhausaufenthalt kann stets nur die Ultima Ratio sein“, erklärte Gassen am Dienstag in Berlin.

Fünf-Punkte-Plan der KBV

Weiterhin hat die KBV ihr Positionspapier KBV 2020 um fünf Lösungsvorschläge erweitert, welche die ambulanten Versorgungsstrukturen zukunftssicher machen sollen. In dem Papier „Freie Bahn für den notwendigen Strukturwandel – Versorgungsziele und regionale Besonderheiten stärker berücksichtigen“ sind die Ziele und Vorschläge der KBV zusammengetragen. Zu allererst müssen Investitionspläne aufgestellt und Versorgungsziele bestimmt werden, um Qualitäts-, Vergütungs- und Versorgungsstrukturen am aktuellen Bedarf anpassen zu können. Dazu seien lediglich kleine Gesetzesänderungen notwendig.

In einem zweiten Punkt geht der Appell an die Politik: Gesamtvertragspartner müssten dazu verpflichtet werden, kassenspezifische Maßnahmen zu vereinbaren, welche die ambulanten Strukturen nachhaltig fördern. Zudem solle man sich laut KBV an regionale Vorbilder halten, wenn es um Versorgungsziele und Bewertung der jetzigen Strukturen geht. Die Besonderheiten der Morbiditätsstruktur der Patienten sowie regionale Kosten- und Versorgungsstrukturen waren Thema des vierten Lösungsansatzes. Diese müssten bessere Berücksichtigung bei der Kalkulation des Behandlungsbedarfs finden. Zuletzt hält es die KBV für sinnvoll, mehrjährige Vereinbarungen zwischen den Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zu veranlassen, um die strukturelle Weiterentwicklung der Versorgung zu sichern.

Letztlich sollen diese fünf Punkte dafür sorgen, dass der Ausgabenanstieg im Gesundheitswesen gemindert und unnötige Krankenhausfälle vermieden werden, um für eine effiziente und bedarfsgerechte ambulante Versorgungsstruktur zu sorgen.