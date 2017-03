Pflichtversicherung von Erntehelfern „Wir haben nicht geschummelt“

Der Verband der Ersatzkassen (vdek) erhob schon Anfang Dezember letzten Jahres Vorwürfe gegen die AOK. Letztere sollen sich durch Scheinmitgliedschaften Beiträge aus dem Risikostrukturausgleich erschlichen haben. Jetzt wehrt sich die AOK mit einem Statement.

Erntehelfer – wie hier bei der Erdbeerernte – sind eine begehrte Klientel bei den Krankenkassen. Ruud Morijn, Dreamstime.com

Wie der Tagesspiegel berichtete, hat der vdek beim Bundesversicherungsamt (BVA) Beschwerde eingereicht. Es geht um Erntehelfer aus Osteuropa, die während ihrer Zeit in Deutschland bei der AOK pflichtversichert sind. Anstelle die Mitgliedschaft mit der Rückkehr der Erntehelfer in ihr Heimatland zu beenden, soll die AOK die Mitgliedschaften einfach weiter laufen gelassen haben. Das brachte ihr mehr Geld aus dem Risikostrukturausgleich ein und erübrigte die Frage, bei wem sich die Erntehelfer bei ihrem nächsten Einsatz in Deutschland versichern würden.

Saisonarbeiter sind ein lohnendes Klientel

Wenn ein Versicherungsverhältnis in Deutschland endet, fallen die Versicherten nicht einfach aus der Krankenversicherung. Stattdessen wird ihr Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall über eine sogenannte obligatorische Anschlussversicherung (oAV) fortgesetzt. Diese aber gilt nur für Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Bei ausländischen Saisonarbeitern, die nach Beendigung der Saisonarbeit ins Ausland zurückkehren, gilt die oAV nicht. Dieser Grundsatz ist für alle gesetzlichen Krankenkassen rechtsverbindlich.

Saisonarbeiter sind aber für Krankenkassen ein lohnendes Klientel. Die Erntehelfer wollen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen – Krankheiten stören da nur. Wegen Schmerzen oder einer Erkältung geht keiner zum Arzt. Zu klären ist natürlich auch, ob die Erntehelfer schon in ihrem Heimatland krankenversichert sind und wie sich diese Krankenversicherung zur deutschen Pflichtversicherung verhält. Die Ersatzkassen fühlen sich ohnehin schon in der Defensive. Erst kürzlich beklagten sie, dass ihre Unterdeckung im Risikostrukturausgleich rund 700 Mio. Euro beträgt, während die AOK ein sattes Plus von 1 Mrd. Euro einfährt (wir berichteten).

„Die Vorwürfe sind absurd“

Die AOK will von den Vorwürfen nichts wissen und weist sie zurück. Man habe keine Saisonarbeiter weiter versichert, obwohl sie Deutschland schon verlassen hätten. Dazu erklärt Martin Litsch, Vorsitzender des AOK-Bundesverbandes: „Das AOK-System eröffnet keine obligatorischen Anschlussversicherungen für Saisonarbeitskräfte, die wieder ins Ausland zurückkehren. Für ungeklärte Fälle schlagen wir seit Jahren vor, generell eine zeitliche Befristung einzuführen, um die Verwaltungsaufwände bei den Krankenkassen zu minimieren.“

Auf den Vorwurf der Ersatzkassen, die AOKs erschlichen sich Vorteile im Risikostrukturausgleich, indem sie tatsächlich entstandene Leistungsausgaben nicht meldeten, entgegnet Litsch: „Das ist absurd. Erst werfen uns die Ersatzkassen vor, wir meldeten zu hohe Leistungsausgaben, jetzt beschweren sie sich, wir geben zu wenige an. Keine Kasse hat Vorteile davon, Leistungen nicht zu melden. Zudem ist das Zuweisungsvolumen für die rund 350.000 Versicherten ohne Leistungsausgaben, die wir im Vergleich zu den Ersatzkassen mehr versichern, viel zu niedrig, als dass es auch nur im Ansatz die Unterschiede in den Kassenbilanzen erklären könnte.“