Deutscher Pflegetag 2017 Ausgerechnet Union blockiert Pflegeausbildungsreform

Anlässlich des Deutschen Pflegetags 2017 gab Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ein Interview im ARD Morgenmagazin. Er machte sich stark für die Umsetzung der geplanten Pflegeausbildungsreform. Doch ausgerechnet aus den eigenen Reihen weht derzeit Gegenwind.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe im Interview mit dem ARD-Morgenmagazin. Bundesregierung/Steffen Kugler

Seit gut zehn Jahren ist eine Reform der Pflegeausbildung schon im Gespräch, vor einem Jahr ist es Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) zusammen mit der Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) gelungen, einen entsprechenden Gesetzesentwurf im Kabinett durchzusetzen.

Nun sieht sich Gröhe mit Gegenwind aus den eigenen Reihen konfrontiert. So bemängelte Georg Nüßlein, Stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, dass gerade Hauptschüler in der geplanten Ausbildungsreform keinen Platz mehr finden würden. Auch Gewerkschaften, wie ver.di und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wenden sich mittlerweile zu Gröhes Überraschung gegen die Reformpläne.

„Wir müssen den Schritt gehen“

In dem Interview vom 23.03.2017 mit dem ARD-Morgenmagazin erklärte der Gesundheitsminister, dass der Maßstab sein müsse: Was braucht die Pflege? „Wir fragen in der Automobilwerkstatt auch nicht, was schafft die Schülerin/ der Schüler, sondern zunächst: Was brauchen wir, damit das Auto nachher funktioniert? Wir haben ein Interesse daran, gut qualifizierte Pflege zu haben, aber möglichst viele Menschen zu haben, die diese Tätigkeit ausüben wollen.“

Die Ausbildung werde außerdem so aufgebaut sein, dass auch Hauptschüler in der Fachausbildung mitgenommen werden können. So würde beispielsweise erstmalig in der Altenpflege die Pflegepraxisanleitungszeit verlängert werden. Auf diese Weise seien Fachkräfte dazu verpflichtet, sich intensiver um die Schüler zu kümmern. Zudem betonte er die Möglichkeit eine Pflegehelferausbildung zu absolvieren, die zu höheren Ausbildungsabschlüssen qualifiziere.

Der Gesundheitsminister zeigt sich optimistisch

Trotz der aufkommenden Kritik ist Gröhe zuversichtlich, dass ein Kompromiss gefunden wird, der die Generalistik zum Regelfall der deutschen Pflegeausbildung machen werde. Fakt ist jedenfalls, dass akuter Pflegekräftemangel besteht: 30.000 Pflegekräfte fehlen derzeit in deutschen Kliniken, so die Zahlen des Morgenmagazins. Noch im April sollen zudem weitere Gesetzesvorhaben im Kabinett vorgelegt werden, darunter die geplante Einführung von Personaluntergrenzen in Kliniken.