Multiple Sklerose Auslobung der „MS-Schwester des Jahres“

MS-Schwestern leisten eine außergewöhnliche Arbeit, indem sie Menschen mit Multipler Sklerose in ihrem Alltag unterstützen. Jedes Jahr wird daher die „MS-Schwester des Jahres“ ausgezeichnet, dieses Mal unter dem Motto: „Das eigene Leben selbst im Griff. Zusammen mit meiner MS-Schwester.“

MS-Schwestern begleiten und unterstützen MS-Patienten in ihrem Alltag. Robert Kneschke/Dreamstime.com

MS-Schwestern begleiten Menschen mit Multipler Sklerose durch ihren Alltag und damit auch durch ihre Hürden, die mit der chronischen Erkrankung verbunden sind. Auf diese Weise haben Betroffene mehr Möglichkeiten ihren Alltag frei und selbst bestimmt zu gestalten. Gestern wurde die Auslobung der „MS-Schwester des Jahres“ bekannt gegeben, das diesjährige Motto wird „Das eigene Leben selbst im Griff. Zusammen mit meiner MS-Schwester“ lauten.

Der Wettbewerb feiert zehnjähriges Jubliäum

Dazu können bis Ende November Patienten ihre Stimme für die MS-Schwester des Jahres abgeben, im kommenden Frühjahr werden dann zehn von ihnen stellvertretend für ihre Berufsgruppe nominiert. Im vergangenen Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Selbständig sein. Freiheit genießen.“ und fand im Rahmen des 13. Interaktiven MS-Symposiums in Frankfurt statt.

Der diesjährige Wettbewerb ist ein besonderer, denn er feiert zehnjähriges Jubiläum: „Wir freuen uns in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal in Folge das persönliche Engagement und die herausragende Arbeit der MS-Schwestern würdigen zu dürfen“, sagt Michael Hübschen von dem austragenden Unternehmen Merck.

„Die Krankheit mit den vielen Gesichtern“

Es wird geschätzt, dass rund 2,5 Millionen Menschen weltweit an Multipler Sklerose erkrankt sind, darunter mehrheitlich Frauen. Durch die chronisch-entzündliche Erkrankung des Nervensystems kann es passieren, dass Signale vom Gehirn über das Rückenmark zum Körper nicht richtig übergeleitet werden. Dadurch treten Missempfindungen auf, die sich beispielsweise durch Stolpern oder verschlechtertes Sehen bemerkbar machen. Der Verlauf der Krankheit kann von Patient zu Patient sehr verschieden sein, nur in wenigen Fällen kommt es zu einer schweren Behinderung. Auch eine Abheilung der Entzündungen im Zentralen Nervensystem ist möglich. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Symptomen, wird MS auch als die „Krankheit mit den vielen Gesichtern“ bezeichnet.