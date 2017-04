Gefährlicher Transport Baby-Notarztwagen „Felix“ in Leipzig übergeben

Gestern wurde der Baby-Notarztwagen „Felix“ unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Kurt Biedenkopf von der Björn Steiger Stiftung an das Universitätsklinikum Leipzig, das St. Georg-Klinikum und das Herzzentrum in Leipzig feierlich übergeben.

Prof. Michael Borte, Pierre-Enric Steiger, Prof. Ulrich Thome und Prof. Ingo Dähnert vor dem Leipziger „Felix“. Hugh Hinderlider, Björn Steiger Stiftung

Dieses Projekt ist aufgrund der Kooperation von drei Kliniken bundesweit bis dato einmalig. Gemeinsam mit den Vertragspartnern konnte die Stiftung in den vergangenen drei Jahren Sponsoren und Förderer für dieses Spezialfahrzeug finden, das die kleinsten Patienten in und um Leipzig in Zukunft sicher sowie medizinisch optimal versorgt und so schonend wie möglich transportiert.

Die Kosten für den Baby-Notarztwagen belaufen sich auf ca. 200.000 Euro. Bis heute ist der Leipziger „Felix“ der 18. Baby-Notarztwagen in Deutschland, der durch die Björn Steiger Stiftung finanziert wurde. Für ihn ist zudem die Nachrüstung mit drei Transportinkubatoren geplant, sobald weitere Spenden generiert werden können.

„Einsatz eines Spezialfahrzeuges ist äußerst wünschenswert“

Schirmherr Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen a.D., der leider nicht persönlich anwesend sein konnte, schickte ein Grußwort: „Diese Schirmherrschaft ist mir besonders wertvoll, denn es geht um etwas ganz Besonderes, nämlich um den Schutz für Frühchen, die von A nach B gebracht werden und schnell ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen.“

Prof. Dr. Ulrich Thome, Leiter der Abteilung Neonatologie am Universitätsklinikum Leipzig: „Der Transport eines kranken Neugeborenen ist mit erheblichen Risiken behaftet und bringt erhebliche Notwendigkeiten mit sich, die in normalen Rettungswagen nur unzureichend erfüllt werden können. Da Transporte Neugeborener nie ganz vermieden werden können, ist der Einsatz eines für die Erfordernisse dieser kleinen Kinder zugeschnittenen Spezialfahrzeuges äußerst wünschenswert, um einen möglichst sanften Transport und einen komplikationslosen Verlauf für diese Kinder zu erreichen.“

„Kinder auf einem sanften Weg weiterer Behandlung zuführen“

Prof. Dr. Michael Borte, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig: „Wir unterstützen das Projekt „Baby-Notarztwagen“ von Herzen, weil es unsere Intention einer optimalen Versorgung unserer kleinen Patienten verwirklichen hilft.“

Prof. Dr. Ingo Dähnert, Direktor der Klinik für Kinderkardiologie am Herzzentrum Leipzig: „Ein Spezialfahrzeug, das all diese Möglichkeiten bietet und gleichzeitig für einen schonenden Transport der kleinen Patienten sorgt, ist äußerst wünschenswert. Es hilft, Komplikationen von vornherein zu vermeiden und die Kinder auf einem sanften Weg ihrer weiteren erfolgreichen Behandlung zuzuführen, damit ihnen nicht nur ein Überleben, sondern ein wirklich gesundes Leben möglich wird.“

Frühchen sollten keiner Lärmbelastung ausgesetzt sein

In „Felix“ ist das Baby wie auf Wolken gebettet, denn um jegliche Vibrationen, Bodenwellen und Schlaglöcher auszugleichen, wurde ein spezielles Dämpfungssystem entwickelt. Das bedienerfreundliche Be- und Entladesystem sorgt dafür, dass der ca. 160 kg schwere Intensivarbeitsplatz auf einem im Rettungsdienst gängigen Unterfahrgestell schonend und einfach in das Fahrzeug geladen wird. Der Transportinkubator wird in diesem Baby-Notarztwagen quer zur Fahrtrichtung transportiert, was für die Neugeborenen wesentlich sicherer ist.

Die Transportinkubatoren können die Temperatur von außen regeln, und sorgen mit ihrer Doppelwandigkeit dafür, dass diese auch stabil bleibt. So kühlt das Baby während der Fahrt nicht aus und kommt sicher im Krankenhaus an. Psssst – Baby an Bord! Vor allem Frühchen sollten keiner längeren Lärmbelastung ausgesetzt werden. Deshalb wurde in „Felix“ durch spezielle Schallschutzmatten in den Radkästen, auf dem Fahrzeugboden, an Wänden und Decke die Lautstärke im Inkubator um 20 Prozent gesenkt.