Umfrage der Woche Belastungsgrenze erreicht: Ist ein Pflegestreik die Lösung?

Im Netz wird unter #Pflegestreik zuletzt immer stärker über die steigenden Anforderungen und Belastungen für Pflegende diskutiert. Daher haben wir auf Twitter die Frage gestellt, wie unsere User zu einem möglichen Streik in der Pflege stehen.

Immer mehr Pflegekräfte sind von der Arbeit überlastet und verlieren die Begeisterung an ihrem Job. Bild: Anikasalsera/Dreamstime.com

Das Ergebnis war am Ende sehr eindeutig und zeigt den wachsenden Unmut in der Pflegebranche: 96% der 114 Beteiligten unserer Twitter-Umfrage sprachen sich pro Pflegestreik aus. Auch Forderungen nach massiver Arbeitsniederlegung wurden laut.

Andere User zweifeln an der Umsetzbarkeit dieses Vorhabens: Denn solch ein massiver Streik könne nur durch ein geschlossenes und strukturiertes Vorgehen innerhalb einer Gewerkschaft geplant werden. Genau an dieser Stelle hapert es in der Pflege – zu wenige sind innerhalb einer Gewerkschaft organisiert.

Was spricht für einen Streik?

Der Anteil an pflegebedürftigen Menschen steigt rasant in Deutschland. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) liegt die Zahl bei ca. 2,7 Millionen Menschen, die auf Pflege angewiesen sind (Stand: 2013). Diese Anzahl wird in den nächsten Jahren weiter stark anwachsen. Mehr Pflegekräfte gibt es zurzeit hingegen nicht und sind auch in Zukunft nicht in Sicht. Viele Einrichtungen sowie die Pflegekräfte selbst sind jetzt schon am oberen Limit ihrer Belastungsgrenze oder sogar schon darüber hinaus. Häufig halten es die Pflegekräfte nur einige Jahre in ihrem Beruf aus, bevor sie ernüchtert und ausgelaugt den Beruf aufgeben und sich neu orientieren. Durch all diese Faktoren wirkt der Beruf der Pflegekraft oft wenig attraktiv auf jüngere Leute und es entsteht ein Nachwuchsproblem.

Ausgehend von diesen Missständen und der hohen Belastung werden die Forderungen nach einem Pflegestreik immer lauter und somit ist auch unser Umfrageergebnis wenig überraschend.

Was spricht gegen einen Streik?

Anders als in anderen Berufen sind die möglichen Folgen für die Betroffenen des Streiks, nämlich die Patienten, schwerwiegender. Denn die Gesundheit jener Leute steht auf dem Spiel. Viele Patienten in Altenheimen und Krankenhäusern sind auf tägliche Pflege und Versorgung angewiesen, bei einem möglichen Pflegestreik könnte jedoch kaum für jeden eine solche Versorgung gewährleistet werden. Zudem haben viele Pflegekräfte große Hemmungen ihre Patienten zu vernachlässigen, da sie täglich viel Zeit mit ihnen verbringen und oft ein enges Verhältnis zu den Patienten pflegen. Das soziale und moralische Verständnis ist oftmals größer, als der Drang etwas an den Arbeitsmissständen zu ändern.

Auch ohne #Pflegestreik sind Patienten in akuter Lebensgefahr. Wie lange soll das noch so weitergehen? https://t.co/gGqlTCcPOc — Thomas Schmitz (@tschmitz_eu) October 2, 2016

Wie geht es weiter?

Die Unzufriedenheit steigt, die Rufe nach einem Pflegestreik werden lauter. Aber bislang sieht noch nichts nach einem Streik in naher Zukunft aus. Allerdings hat der Großbrand im Bochumer Krankenhaus Bergmannsheil die Problematik wieder mehr in die Öffentlichkeit gebracht, da die zuständige Pflegekraft in jener Nacht nahezu auf sich allein gestellt war.

Auch die Politik weiß um die Probleme im Pflegesektor und so machte Gesundheitsminister Hermann Gröhe in der letzten Woche den Vorschlag, die Pflegekräfte zu entlasten, indem man Flüchtlinge zur Aushilfe einsetzen könne. Dieser Vorschlag des Ministers schlug hohe Wellen und wurde kontrovers diskutiert. Daher können Sie uns jetzt zu diesem Thema ihre Meinung via Twitter schreiben und an der Umfrage der Woche teilnehmen.