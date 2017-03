Sachsen-Anhalt Betrunkene Pflegekraft am Steuer angehalten

Vergangenen Freitag hielt die Polizei im Harz eine 60-jährige Pflegedienstmitarbeiterin an. Es stellte sich heraus, dass sie –während ihres Dienstes – betrunken hinter dem Steuer saß.

Die 60-jährige Pflegekraft muss mindestens mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Arne9001/Dreamstime.com

Wie unter anderem die Harzpresse berichtete, beobachteten am Freitagabend Zeugen, wie die Frau in Gernrode (Sachsen-Anhalt) mit ihrem Auto Schlangenlinien fuhr und zudem ein Schild auf einer Verkehrsinsel beschädigte. Sie alarmierten sofort die Polizei.

Anzeige

Alkoholisiert im Dienst

Am Samstag teilte die Polizei in Halberstadt mit, dass die 60-jährige Frau sich in ihrer Dienstzeit befand und von einem Patienten zum nächsten unterwegs war. Als sie die Frau in Gernrode anhielten, konnten sie Alkoholgeruch feststellen und machten einen Test – der Atemalkoholwert lag bei 2,53 Promille. Nun muss die gebürtige Hetebornerin wohl mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Der Führerschein ist vorerst auch entzogen.