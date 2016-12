Bluter-Skandal Unterstützung von HIV-Infizierten steht auf der Kippe

In den 80er Jahren infizierten sich rund 1500 Menschen durch verunreinigte Blutprodukte mit dem AIDS-Erreger HIV. Daraufhin wurde eine Stiftung von allen Verantwortlichen gegründet, um die Erkrankten finanziell zu unterstützen. Nun steht diese Unterstützung für 446 noch lebende Opfer auf der Kippe, denn die Pharmaunternehmen wollen nicht mehr zahlen. Die "Deutsche AIDS-Hilfe" hat das zum Anlass für einen offenen Brief an die Pharmaunternehmen genommen.

Etwa 1500 Personen erhielten in den Achtzigern durch verunreinigte Blutprodukte die Diagnose HIV-positiv Bild: Jarun011 | Dreamstime.com

Es war einer der größten Medizinskandale Deutschlands der vergangenen Jahrzehnte: Der Bluter-Skandal. In den 1980er Jahren wurden etwa 1500 Personen durch verunreinigte Blutprodukte mit dem HI-Virus infiziert worden. Viele von ihnen litten an Hämophilie, der Bluterkrankheit, bei der das Blut nur sehr langsam oder überhaupt nicht gerinnt. Lange Zeit lebten die Betroffenen allerdings im Unklaren über ihre Erkrankung, da es keine Warnungen seitens der verantwortlichen Pharmaunternehmen und Ärzte gab. Sichere Anzeichen für ein erhöhtes Infektionsrisiko gab es laut der Deutschen AIDS-Hilfe seit dem Jahr 1983. Auch der Bundestag hatte 1994 eine Schuld der Pharmaunternehmen festgestellt. Zur finanziellen Unterstützung wurde von den Verantwortlichen die Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“ gegründet. Seitdem zahlen Bund, Pharmaunternehmen und Blutspendedienste des DRK in eine Stiftung zugunsten der Opfer ein.

Zukunft der Stiftung unsicher

Mittlerweile sind knapp eintausend Betroffene gestorben, von den übrigen 550 noch lebenden Opfern werden 446 weiterhin finanziell unterstützt. Doch wie lange sie diese Unterstützung noch haben werden, ist unsicher. Denn über die Entschädigung der durch Blutprodukte mit HIV infizierten Menschen wurde in der Vergangenheit immer wieder verhandelt, weil das Geld im Entschädigungsfonds zur Neige ging. Zurzeit verhandelt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit allen Beteiligten über ein neues Modell für die Entschädigungszahlungen. Dabei ist nach Auskunft des BMG eine Regelung im Gespräch, bei der sich die Pharmafirmen nur noch zehn Jahre beteiligen sollen. Danach sollen Bund und Länder die Finanzierung alleine tragen.

Betroffene verlangen Gewissheit

Diesen Plan sehen die Opfer und die „Deutsche AIDS-Hilfe“ aber sehr kritisch, denn aus ihrer Sicht sollten grade die Pharmaunternehmen weiter zu ihrer Verantwortung den Opfern gegenüber stehen. Aus diesem Grund richtete sich die Deutsche AIDS-Hilfe nun mit einem offenen Brief an die entsprechenden Pharmaunternehmen, in dem sie dazu auffordern die „historische Verantwortung und das Recht der Betroffenen“ zu respektieren.

Die betroffenen Menschen verdienen endlich Gewissheit. Ihr Lebensunterhalt muss dauerhaft gesichert sein. Ihnen steht eine lebenslange Zahlung mit Inflationsausgleich zu. Die HIV-Infektionen bleiben – also muss auch die Entschädigung weiter gehen. Verantwortung verjährt nicht. Und es kann nicht sein, dass es am Ende der Steuerzahler allein richten muss. – Manuel Izdebski vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe

Auch die Betroffenen selbst setzten sich mehr und mehr aktiv für ein Fortbestehen der Entschädigung in der jetzigen Form ein. „Wir brauchen Sicherheit! Viele von uns haben nicht fürs Alter vorsorgen können und sind auf diese Zahlungen angewiesen. Wir müssen uns deshalb für eine lebenslange Entschädigungsrente stark machen„, sagt Michael Diederich, der schon als Kind an HIV erkrankte und sich nun für die Rechte der mit HIV infizierten Bluter in Form der Kampagne „Blutskandal“ engagiert.

Pharmaunternehmen unter Druck

Bislang gab es noch keine Reaktion seitens der Pharmaunternehmen auf den offenen Brief der Deutschen AIDS-Hilfe. Doch ihnen schlägt einiges an Gegenwind entgegen, und das nicht nur von Seiten der Betroffenen und der AIDS-Hilfe. Auch die Politik – in Person von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe – bezeichnet die Fortsetzung der Entschädigungszahlungen als „Herzensangelenheit“ und setzt sich in den Verhandlungen für eine weitere Beteiligung der Pharmaunternehmen ein. Ansonsten fallen die Kosten komplett auf den Bund selbst und den Steuerzahler zurück.

Deutsche AIDS-Hilfe, Presseportal