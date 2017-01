Feuerwehr-Einsatz Brandmeldung in Düsseldorfer Krankenhaus

Durch ein brennendes Adventsgesteck in der Kapelle des Düsseldorfer St. Vinzenz-Krankenhauses wurde heute in der Frühe die Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Der Brand in der Kapelle des Düsseldorfer Krankenhauses konnte schnell gelöscht werden. Bild: (c) Tobiasarhelger | Dreamstime.com

Am heutigen Morgen erreichte die Feuerwehrleitstelle eine Meldung der Brandmeldeanlage des St. Vinzenz-Krankenhauses auf der Schlossstrasse in Düsseldorf (Pempelfort). Nur vier Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache an der Einsatzstelle ein und konnten schnell den ausgelösten Melder im Bereich der Kapelle lokalisieren. Zum Glück aller stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Auslöser um ein heruntergebranntes Adventsgesteck handelte, das schnell gelöscht werden konnte. Um eine Rauchausbreitung auf den Rest des Krankenhauses zu verhindern, wurde ein mobiler Rauchverschluss im Eingangsbereich der Kapelle eingesetzt.

Es gab keine Verletzten und der Sachschaden ist gering

Es musste zudem eine Tür gewaltsam geöffnet werden, um den giftigen Brandrauch aus der Kapelle des Krankenhauses zu pusten. Zur Unterstützung wurden zwei elektrobetriebene Hochleistungslüfter eingesetzt. Ein schlimmeres Übel und eine Ausbreitung von Feuer und Rauch auf weitere Teile der Klinik konnten durch die frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr über die automatische Brandmeldeanlage und durch das professionelle Arbeiten der Einsatzkräfte verhindert werden. Es mussten keine Personen evakuiert werden und es gab auch keine Verletzten. Bis auf das niedergebrannte Adventsgesteck und die gewaltsam geöffnete Tür war kein weiterer Sachschaden zu beklagen. Nach rund einer Stunde rückten die 31 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst ab.

Quelle: presseportal