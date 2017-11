Voraussichtlich im Dezember soll das überarbeitete Bremische Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG) verabschiedet werden Marco Di Bella

Bereits im Februar sollte der Entwurf zur geplanten Novellierung des Wohn- und Betreuungsgesetzes (BremWoBeG) zur Sozialdeputation vorgelegt werden. Allerdings wurde der Entwurf wieder von der Tagesordnung gestrichen. Nun wurde ein neuer Anlauf gestartet und der Gesetzesentwurf bereits am Donnerstag in 52. Lesung in der Bremer Bürgerschaft (Landtag) debattiert. Im Dezember soll dieser Entwurf dann voraussichtlich verabschiedet werden, sodass ab April 2019 nachts ein Pflegepersonalschlüssel von 1:40 gelten soll. Die bisherige Fassung sah vor, dass eine Pflegekraft nachts für bis zu 50 und im Tagdienst für bis zu 10 Bewohner verantwortlich ist.

Kritische Stimmen zum neuen Gesetzesentwurf

Die Sozialsenatorin Anja Stahmann (Bündnis 90/ Die Grünen) beispielsweise sieht in dieser Abänderung des Personalschlüssels eine positive Wendung, welcher ihr zufolge in bereits der Hälfte aller Pflegeeinrichtungen erfüllt sei. Kritiker hingegen bemängeln den derzeitigen Gesetzesentwurf und fordern eine deutlichere Erhöhung der Fachkraftquote. So äußerte sich etwa Reinhard Leopold, Regionalbeauftragter der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA), kritisch dazu und beruft sich dabei vor allem auf Berichte über pflegerische Mängel und Personalprobleme, die er durch die unabhängige Selbsthilfe-Initiative „Heim-Mitwirkung“ erhält. Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, hat er Anfang des Jahres in einem offenen Brief seine Forderungen bezüglich der Neufassung des Gesetzes formuliert und wurde dabei von 18 namhaften Personen und Organisationen unterstützt.

Auch eine Online-Petition wurde in der Vergangenheit von Christopher Kesting, Vorstandsmitglied des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest, gestartet und damit der Appell an die Abgeordneten gerichtet, die Vorgaben bezüglich des Personalschlüssels anzupassen. Darin wurde gefordert, dass eine Fachkraft tagsüber nicht für mehr als acht und nachts nicht für mehr als 30 Bewohner zuständig sein sollte.

Weitere Maßnahmen sind vorgesehen

Neben den Regelungen zur Fachkraftquote enthält der Gesetzesentwurf des BremWoBeG weitere Maßnahmen für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen. So ist vorgesehen, dass die Arbeit ambulanter Pflegedienste, die in Pflegeheimen erfolgt, erstmals überwacht werden kann, indem die Befugnisse der Wohn- und Betreuungsaufsicht ausgeweitet werden.

Sie müssen darlegen, dass sie genügend qualifiziertes Fachpersonal beschäftigen und auch die Pflegedokumentation muss einsehbar sein. Zudem müssen Pflegeeinrichtungen für ein Gewaltschutzkonzept sorgen und zuletzt sind Freiheitsentzugsmaßnahmen zu dokumentieren und auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen. Für Bewohner besteht darüber hinaus ein Anspruch auf kultursensible Pflege.