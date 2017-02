Gewalt gegen öffentlich Bedienstete Bundesregierung beschließt besseren Schutz von Polizei und Rettungskräften

Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik sind im Jahr 2015 mehr Polizisten Opfer von Straftaten geworden als in den Jahren davor. Um dem entgegen zu wirken hat die Bundesregierung heute einen Gesetzesentwurf zur Stärkung des Schutzes von Rettungskräften und Vollstreckungsbeamten beschlossen.

Polizisten und Rettungskräften sollen durch die Gesetzesänderung besseren Schutz erhalten. Bild: Pixabay

Der Schutz von Vollstreckungsbeamtinnen und –beamten sowie von Rettungskräften ist ein wichtiges Anliegen. Wenn es während des Dienstes zu einem Angriff auf Vollstreckungsbeamte kommt, so werden sie schließlich nicht als Individualpersonen angegriffen, sondern als Repräsentanten der staatlichen Gewalt. Im Jahr 2015 wurden 64 371 Polizisten Opfer von Straftaten, während es 2014 noch 62 770 und 2013 noch 59 044 waren, so die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Bei vollendeten Straftaten gab es 2015 gegenüber 2014 eine Steigerung von 1,9 Prozent (1.084 Opfer), während es 2014 gegenüber 2013 sogar eine Steigerung von 7,0 Prozent gab (3.665 Opfer). Diesen Zahlen zufolge hat die Gewalt gegenüber Polizeikräfte also zugenommen.

Nicht in allen Einsatzsituationen sind für Polizisten – etwa im Streifendienst – präventive Maßnahmen, wie beispielsweise eine verbesserte Schutzausrüstung, ratsam. Schließlich sollen sie den Bürgern möglichst offen gegenübertreten. Daher verdienen gerade Polizisten, die allgemeine Diensthandlungen ausüben, einen besonderen Schutz.

Neuer Straftatbestand des „Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte“

Aus diesem Grund hat die Bundesregierung heute den vom Bundesjustizministerium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften beschlossen. Geplant sei im Wesentlichen, die Strafvorschriften der §§ 113 ff. StGB umzugestalten, insbesondere durch einen neuen Straftatbestand des „Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte“ (§ 114 StGB-E), heißt es in einer Mitteilung des Justizministeriums. Die vorgesehene Norm verzichte für tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte auf den Bezug zur Vollstreckungshandlung. Damit würden künftig tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte auch schon bei der Vornahme allgemeiner Diensthandlungen (wie beispielsweise Streifendienst, Unfallaufnahme, Beschuldigtenvernehmung) gesondert unter Strafe gestellt.

Das Mitführen von Waffen und gefährlichen Werkzeugen

Darüber hinaus soll der Katalog der besonders schweren Fälle des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, die auch für den neuen Straftatbestand gelten, erweitert werden. Nach der geplanten Neuregelung liege künftig in der Regel ein besonders schwerer Fall auch dann vor, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt – auch wenn keine Verwendungsabsicht besteht, so das Bundesjustizministerium.

Auch Rettungskräften kommen die Gesetzesänderungen zu Gute

Respekt und Wertschätzung verdienen aber auch die Hilfskräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste. Ein Angriff auf sie ist zugleich ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit, da er zu einer Beeinträchtigung der Hilfeleistung führen kann. Über die bereits im geltenden Recht vorhandene Verweisung würden die nun vorgeschlagenen Änderungen deshalb auch Rettungskräften zu Gute kommen, betonte das Bundesjustizministerium.

