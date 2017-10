Teil 2 - Die rechtlichen Konsequenzen Chronische Niereninsuffizienz – eine in der hausärztlichen Praxis häufig vernachlässigte Volkskrankheit (II)

Eine 42-jährige Patientin befand sich über einen Zeitraum von 10 Jahren wegen verschiedener chronischer Erkrankungen in hausärztlicher Behandlung, wobei nach 7 Jahren ein Behandlerwechsel erfolgte. Bei beiden Behandlern wurden –meist nur nebenbefundlich- erhöhte und stetig steigende Kreatininwerte festgestellt. Obwohl ihre beiden Ärzte die Erhöhung der Kreatininwerte erkannten, sei die Patientin nicht ausdrücklich und ernsthaft auf das Vorliegen einer gefährlichen, fortschreitenden Nierenerkrankung mit unbedingtem Erfordernis engmaschiger Kontrollen und weitergehender Diagnostik hingewiesen worden. Was dazu führt, dass die Patientin die Gefahr einer solchen Erkrankung erst zu spät wahr nahm. Die Folge davon: Nach drei Dialysen wurde in 11/2015 eine Nierentransplantation vorgenommen. Dieses Fehlverhalten seitens ihrer behandelten Ärzte hat rechtliche Folgen.

Chronische Nierenerkrankungen schreiten langsam voran. Oft ist nur eine Verzögerung der terminalen Niereninsuffizienz möglich. Ob im vorliegenden Fall eine kausale Therapie möglich gewesen wäre, ist im Nachhinein nicht mehr zu klären. Je nach Grunderkrankung wäre eine Dialysepflicht bei fachgerechter Therapie möglicherweise vermeidbar gewesen. Jedenfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass bei einer rechtzeitigen Supportivtherapie ein Zeitgewinn von weit mehr als 10 Jahren zu erzielen gewesen wäre.

Da die festgestellten Versäumnisse als Befunderhebungsfehler einzustufen sind, die eine Beweislastumkehr zulasten des Arztes nach sich ziehen, ist die vorzeitige Progression den Ärzten zuzurechnen. Denn der Beweis eines identischen Verlaufs bei rechtzeitiger angemessener Therapie ist den Ärzten nicht möglich.

Die Hauptverantwortlichkeit trifft den Erstbehandler. Denn im Zeitpunkt des Behandlerwechsels war das terminale Stadium schon erreicht, sodass nur noch eine Schadenbegrenzung im Sinne einer Therapie des Hochdrucks, der eingetretenen Anämie sowie eine angemessene Dialyse- und/oder Transplantationsvorbereitung möglich war.

Fazit

Gerade weil Niereninsuffizienzen für die Patienten oft lange symptomlos verlaufen und kein Leidensdruck besteht, ist es umso wichtiger, frühzeitig auf Anzeichen für eine Niereninsuffizienz zu achten, bei Vorliegen erhöhter spezifischer Werte engmaschige Kontrollen und weitergehende Untersuchungen vorzunehmen sowie erforderlichenfalls medikamentös zu behandeln. Hierzu ist es unabdingbar, den beschwerdefreien Patienten deutlich über die Gefährlichkeit und den möglichen Verlauf einer unbehandelten Niereninsuffizienz aufzuklären und ihn eindringlich zur Mitarbeit anzuhalten.

Diese Aufklärung ist dringend schriftlich zu fixieren. Denn nur bei möglichem Nachweis der erforderlichen Aufklärung kann sich der Arzt einer Inanspruchnahme auf Schadenersatz wegen Behandlungsverzögerung entziehen. Ansonsten geht die Progression der Erkrankung zu seinen Lasten.

Neben einem nicht unerheblichen Schmerzensgeld fallen dann in der Regel zusätzliche materielle Aufwendungen wie Verdienstschaden, Haushaltsführungsschaden, vermehrte Bedürfnisse und Regressforderungen von Sozialversicherungsträgern an, die leicht eine Größenordnung von mehreren Hunderttausend Euro erreichen können.

