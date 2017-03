OP-Pflege am Limit DBfK: feste Personalstandards für Pflege im Krankenhaus

Jede Menge Überstunden, chronisch unterbesetzte Stationen, Zeitdruck, Arbeitsüberlastung, hoher Krankenstand, Hygienemängel – die Patientengefährdung in deutschen Operationssälen hat weiter zugenommen.

Der DBfK weist darauf hin, dass viele Pflegekräfte in Krankenhäusern mittlerweile am Limit arbeiten. Spotmatik/Dreamstime.com

„Damit muss jetzt Schluss sein: Wir fordern endlich verbindliche Personalstandards in Krankenhäusern. Nur so können wir die Versorgungsqualität sicherstellen“, sagt Dr. Marliese Biederbeck, Geschäftsführerin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, DBfK Südost, Bayern-Mitteldeutschland e.V.

In vielen anderen Ländern gibt es verbindliche Quoten

Was die Patientenversorgung angeht, ist Deutschland das Schlusslicht: Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung sowie das ICN-Faktenblatt des Weltverbands der Pflegeberufe zeigen auf, dass eine Pflegefachperson in Deutschland im Schnitt bis zu 14 Patienten gleichzeitig versorgen muss. Im internationalen Vergleich ist Deutschland damit am Ende der Skala.

So kommen in Finnland auf eine Pflegekraft sieben Patienten und in Amerika im Schnitt fünf. In vielen anderen Ländern gibt es zudem längst verpflichtende Quoten. „Wir brauchen dringend Personalbemessungsinstrumente in den Krankenhäusern, die sich am tatsächlichen Bedarf der Patienten ausrichten“, so Dr. Biederbeck. So seien für chirurgische Stationen eine Quote von 1:4 bis 1:6, für Intensivstationen höchstens 1:2 sowie für Operationssäle 1:1 angemessen.

Verbindliche Personalbemessungsinstrumente

Erst kürzlich hat sich die Politik auf Personaluntergrenzen in Krankenhäusern verständigt, diese seien aber bei weitem nicht ausreichend. „Die Politik muss die Bedürfnisse der Pflege endlich wahrnehmen“, so Dr. Biederbeck. In Zukunft werde der Pflegeaufwand noch deutlicher zunehmen, weil aufgrund des demografischen Wandels mehr hochbetagte Patienten versorgt werden müssen, die Mehrfacherkrankungen aufweisen oder oft dement sind. „Die Pflege hat sich seit 20 Jahren maßgeblich verändert, aber die Zahl der Pflegenden wurde nicht angepasst“, so Dr. Biederbeck.

Der DBfK wiederholt seine Forderung nach verbindlichen Personalbemessungs-Instrumenten, die sich am tatsächlichen Pflegeaufwand orientieren und es ermöglichen, qualitativ hochwertig zu pflegen. Nur so ist es möglich, dem hohen Krankenstand und der Berufsflucht wirkungsvoll zu begegnen.