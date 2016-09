Demenz in jungen Jahren Dement ist nicht gleich „alt“

In Deutschland leben rund 24.000 Menschen, die an Demenz leiden, aber noch unter 65 Jahre alt sind. Die Pflege-und Betreuungsangebote entsprechen jedoch in der Regel nicht den Bedürfnissen jüngerer Menschen, was für diese ein erhebliches Problem darstellt. Darauf machte die Arbeitsgruppe „Jüngere Menschen in der frühen Phase der Demenz“ der Landesinitiative Demenz-Service Nordrhein-Westfalen aufmerksam.

Die Arbeitsgruppe „Jüngere Menschen in der frühen Phase der Demenz“ setzt sich für bessere Betreuungsangebote für junge Demenzkranke ein. Bild: Miluxian/Dreamstime.com

Die Demenz kommt meist sehr schleichend und nicht unbedingt erst im hohen Alter. Es ist durchaus möglich, dass Menschen dement werden, die noch mitten im Leben stehen, eine Familie zu versorgen und finanzielle sowie soziale Verpflichtungen haben. So geschah es auch einem 51-jährigen Bankangestellten. Es begann zunächst mit Konzentrationsschwächen und ging dann soweit, dass ihm einzelne Wörter nicht mehr so schnell einfielen. Auf der Arbeit begann man über ihn zu tuscheln. Dies führte zu einer depressiven Verstimmung bei dem 51-Jährigen, sodass er letztlich krankgechrieben wurde. Heute ist er Frührentner und Hausmann mit einer Demenz – bis zur Diagnose ist jedoch viel Zeit vergangen.

Laut der Deutschen Alzeheimer Gesellschaft leben rund 24.000 Menschen mit Demenz, die unter 65 Jahre alt sind. Ein großes Problem ist, dass diese Menschen andere Bedürfnisse haben und unter anderen Lebenssituationen leben als jene, die schon älter sind. Darauf macht die Arbeitsgruppe „Jüngere Menschen in der frühen Phase der Demenz“ aufmerksam. Die Angebote im Bereich Pflege und Betreuung für Demenzkranke „entsprechen in der Regel nicht den Bedürfnissen von jüngeren Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen“, so Gerlinde Strunk-Richter von der Informations- und Koordinierungsstelle der Landesinitiative Demenz-Service NRW.

Bei den entsprechenden Angeboten fühlen sich junge Betroffene oft fehl am Platz. Es sei wichtig, dass sie sich mit Gleichaltrigen austauschen und gemeinsame Aktivitäten unternehmen können, betont Strunk-Richter. Derzeit gibt es in 31 Städten 44 Gruppenangebote für jüngere Menschen mit beginnender Demenz, bei 22 davon handelt es sich um Selbsthilfegruppen. „Die Tendenz ist steigend, es könnten jedoch noch mehr werden, vor allem im ländlichen Raum“, so Gerlinde Strunk-Richter.

Quelle: idw