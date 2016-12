2016 mit der Rechtsdepesche Der Jahresrückblick im Gesundheitswesen

Das Jahr 2016 ging rasend schnell vorüber, dennoch hat sich einiges getan, und zwar auch im Gesundheitswesen. Von Ereignissen, die uns bewegt haben bis hin zu gesundheitspolitischen und gesetzlichen Veränderungen - In einem Jahresrückblick wollen wir mit Ihnen das Jahr 2016 noch einmal Revue passieren lassen.

Im Jahr 2016 hat sich einiges getan im Gesundheitswesen. Bild: Leungchopan/Dreamstime.com

Ereignisse, die uns bewegt haben

Für besonderes Aufsehen im Netz sorgte die Meldung über ein in Kanada lebendes Ehepaar aus Düsseldorf, das nach 62 Jahren Ehe nicht im gleichen Pflegeheim untergebracht werden konnte. Die Enkelin postete auf Facebook ein Foto der beiden mit Bitte um Hilfe, seitdem ging die Nachricht um die Welt. Die anfangs tragische Situation nahm jedoch glücklicherweise ein Happy End, denn das Ehepaar wurde nach langem Warten doch noch in demselben Heim untergebracht.

Leider birgt das vergangene Jahr auch Ereignisse, die nicht in besonders guter Erinnerung bleiben. Gestartet mit dem großen Abrechnungsbetrug der Bremerhavener „NordseePflege“ und geendet mit dem Großbrand eines Bochumer Krankenhauses. Dazwischen haben uns Meldungen über das Nachspiel einer tödlichen Bluttransfusion, das Urteil einer Hebamme wegen versuchter Morde im Kreißsaal oder den tragischen Tod eines Pflegeheimbewohners im Münsterland in Atem gehalten. Weiterhin wurde im Frühjahr von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der globale Gesundheitsnotstand wegen des Zika-Virus ausgerufen, das sich in über 30 Ländern ausgebreitet hatte. Im November wurde der Notstand wieder aufgehoben, die Lage hatte sich wieder beruhigt.

Gesetzliche Neuregelungen und politische Veränderungen

Auch die Digitalisierung hat wieder einige Schritte vorwärts gemacht. Das im Jahr 2015 verabschiedete E-Health-Gesetz wird nach und nach umgesetzt, beispielsweise durch den im Oktober 2016 eingeführten Medikationsplan. Patienten, die drei oder mehr Medikamente einnehmen, haben seitdem Anspruch auf einen Medikationsplan, der ab 2018 auch auf der elektronischen Gesundheitskarte abrufbar sein wird. Er soll verhindern, dass Menschen wegen falscher Medikamenteneinnahme an gefährlichen Arzneimittelwirkungen sterben.

Im Sinne der Gesundheitserhaltung müssen sich außerdem seit Mai 2016 alle Raucher mit Schockbildern auf den Zigarettenpackungen abfinden. Ein weiteres zentrales Thema des vergangenen Jahres war die Patientenverfügung. Im August erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) Millionen Patientenverfügungen für unwirksam, da sie zu vage Formulierungen enthielten.

Was ist auf politischer Ebene im Gesundheitswesen passiert? Zu Beginn des Jahres wurde das Pflegeberufsgesetz beschlossen, das unter anderem die Generalistik der Pflegeausbildungen sowie die Möglichkeit zum Pflegestudium nach der Ausbildung beinhaltet. Seit Jahrzehnten strebt die Pflege nach Selbstverwaltung, daher war auch wieder im Jahr 2016 das Thema „Pflegekammer ja oder nein“ stets präsent im Gesundheitswesen. Niedersachen ist einen entscheidenden Schritt gegangen und hat abschließend über den Gesetzesentwurf zur Errichtung einer Pflegekammer beraten. Damit wäre Niedersachsen das dritte deutsche Bundesland mit einer Pflegeberufskammer.

Vage Patientenverfügung„Ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen“

BundestagStreit um Pflegeberufsgesetz

Die Höhepunkte der Redaktion

Auch für die Rechtsdepesche ist wieder ein Jahr voller Ereignisse vorüber gegangen. Auf die jährlich stattfindenden Kongresse blicken wir mit Zufriedenheit zurück und sind gespannt auf die kommenden Veranstaltungen im Jahr 2017.

Das Jahr hält immer auch einige wichtige Tage bereit, wie etwa den Welt-Hepatitis-Tag , den Tag der Organspende oder den Internationalen Tag der Pflege am 12.Mai., der zu Ehren der Wegbereiterin der Krankenpflege, Florence Nightingale, jedes Jahr begangen wird. Am 21. Juni 2016 hat der Tag des Schlafes stattgefunden, den wir als Anlass für die Aktion #SchlafmitRDG genutzt haben, um über das Thema Schlaf und Schlafprobleme sowie über die damit verbundenen Krankheiten zu informieren. Über die dadurch entstandene Spende durfte sich das NOTEL, eine Notschlafstelle und Krankenwohnung für obdachlose Suchterkrankte in Köln, freuen.

Zum Tag des SchlafesAktion #schlafmitRDG beendet – Spende geht an das NOTEL

Um den Schlaf gebracht5 Fakten zu Schlafproblemen und anderem

Was erwartet uns 2017?

Bereits in 2014 und 2015 wurden die drei Pflegestärkungsgesetze (PSG) I-III verabschiedet, insbesondere die Umsetzung des PSG II erwartet uns im kommenden Jahr. Grundlegend dabei sind die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowie die Ausweitung der bisher drei Pflegegrade auf insgesamt fünf Pflegegrade. Weiterhin steht die Bundestagswahl bevor, die auch Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik haben wird. Es wird ein spannendes Jahr und in der Hoffnung, dass uns weniger tragische Unglücksgeschichten erwarten, freuen wir uns auch im kommenden Jahr die aktuellen Geschehnisse im Gesundheitswesen zu verfolgen. In diesem Sinne wünscht die Redaktion der Rechtsdepesche allen einen guten Rutsch in das Jahr 2017.