Gesundheitsversorgung Nominierung für den MSD Gesundheitspreis 2017

Zehn innovative Projekte aus der Gesundheitsbranche wurden für den MSD Gesundheitspreis 2017 nominiert, wovon insgesamt sechs Anfang September als Gewinner gekürt werden. Wie jedes Jahr steht die Preisverleihung wieder unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.

Der MSD Gesundheitspreis steht unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Bundesregierung/Steffen Kugler

Der MSD Gesundheitspreis wird seit 2012 an innovative Projekte verliehen, welche die Gesundheitsversorgung weiterentwickeln sollen. Der Preis ist mit insgesamt 110.000 Euro dotiert, welche auf die je sechs Gewinner verteilt werden. Insgesamt 46 Initiativen hatten sich in diesem Jahr beworben, wovon es nun zehn Projekte in die Endrunde geschafft haben.

Eine unabhängige Jury wird die Sieger am 6. September in der Deutschlandzentrale in Haar bekannt geben. Die Jury besteht unter anderem aus der Fachbereichsleiterin Gesundheitspolitik, einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der G-BA, dem ehemaligen Direktor der Uniklinik München und weiteren Persönlichkeiten aus dem Gesundheitssektor. MSD ist ein internationales Gesundheitsunternehmen und der fünftgrößte Arzneimittelhersteller weltweit.

Nominierung zehn verschiedener Projekte

Unter den zehn ausgewählten Initiativen befindet sich beispielsweise das Universitätsklinikum Heidelberg, mit einer Idee zur effizienteren Arbeitsteilung innerhalb der Universitätsmedizin. Das Walk in Ruh (WIR) – Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin liefert ein Projekt, das Beratung, Prävention und verschiedene Behandlungsbereiche zu sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten zusammenbringt. Weitere Konzepte etwa zur Behandlung von Typ-1-Diabetes, zur Impfung gegen HP-Viren oder aber zu Sport und Bewegung in der pädiatrischen Onkologie wurden nominiert. Die vollständige Vorstellung aller Projekte kann hier eingesehen werden.

Der MSD Gesundheitspreis 2016

Im vergangenen Jahr machte das Projekt „Schmerz im Griff“ des Deutschen Kinderschmerzzentrums das Rennen und gewann den ersten Platz. Darin ging es um eine „Verbesserung der multiprofessionellen schmerztherapeutischen sektorenübergreifenden Versorgung“ für Kinder mit chronischen Schmerzen.