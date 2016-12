Movember 2016 Der Schnurrbart für die Männergesundheit

Den ganzen November lang haben sich Millionen Menschen einen Schnurrbart für die Männergesundheit wachsen lassen, so auch die Bundesliga-Handballer des SG Flensburg-Handewitt. Auf diese Weise soll auf sensible Themen wie Prostatakrebs, Hodenkrebs und Suizidprävention aufmerksam gemacht und Spendengelder gesammelt werden. Wie erfolgreich war die Wohltätigkeitsaktion in diesem Jahr?

Die Handballmannschaft SG Flensburg-Handewitt hat sich an der Movember-Aktion 2016 beteiligt. Bild: Ben Arslan

Der Movember: Eine Kampagne, die 2003 von der Movember Foundation ins Leben gerufen wurde und seitdem jedes Jahr für einen haarigen November sorgt. Mit dem Wachsen eines Schnurrbarts soll auf die Themen wie Prostatkrebs, Hodenkrebs und Suizidprävention aufmerksam gemacht werden, um auf diese Weise Spendengelder einzusammeln. In diesem Jahr konnten bereits über 330.000 Euro in Deutschland eingenommen werden, und nach wie vor kann auf der Seite der Movember Foundation gespendet werden.

Wer hat mitgemacht?

Neben vielen bekannten Persönlichkeiten, wie Handballer Uwe Gensheimer, Ski-Star Felix Neureuther oder das Model Cindy Crawford, hat sich auch die Handball-Bundesligamannschaft SG Flensburg-Handewitt an der Aktion beteiligt und sich einen Schnurrbart wachsen lassen und Ende November für ein Foto zusammengefunden. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Gesundheit ist“, kommentiert Spieler Jacob Heinl. „Der Movember bringt dieses wichtige Thema in die Öffentlichkeit und macht es zum Gesprächsstoff“, so Heinl weiter.

Auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Mainz – der Ort an dem Spezialisten für die Männergesundheit zusammentreffen – ließ sich zudem der Chefarzt Dr. Witt vom Team „Bärte ohne Grenzen“ den Schnurrbart auf spektakuläre Weise von einem High-Tech OP-Roboter abrasieren und machte so auf das Thema aufmerksam.

Wer steckt hinter der Aktion?

Die Movember Foundation wurde 2003 von zwei Australiern gegründet. Sie waren der Meinung, dass sich zu wenig für die Männergesundheit eingesetzt würde und gründeten deshalb die Stiftung. Die jährlich gesammelten Spendengelder werden dann für die Prostata-oder Krebsforschung eingesetzt sowie in die Suizidprävention investiert. Mittlerweile ist die Movember-Aktion zu einer globalen Bewegung geworden, mit jährlich mehr als 5 Millionen Partizipanten und über 1.200 realisierten Projekten.

Quelle: presseportal, www.movember.com