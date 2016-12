Zurich Pflegestudie 2016 Viele Deutsche haben keine Meinung zur Pflegereform

Eine neu veröffentlichte Umfrage zeigt den geringen Wissensstand der Deutschen zum Thema Pflege: knapp die Hälfte aller Befragten traut sich nicht eine Meinung zur anstehenden Pflegereform abzugeben. Auch mit Blick auf ihre Zukunft bereitet das vielen Leuten Sorgen.

Viele Deutsche sind beim Thema Pflegebedürftigkeit verunsichert und haben Wissenslücken. Bild: Mauricio Jordan De Souza Coelho/Dreamstime.com

Fast jeder zweite Deutsche (47 Prozent) traut sich aufgrund seines unzureichenden Kenntnisstands nicht zu, eine Meinung zur anstehenden Pflegereform zu äußern. Die Reform wird zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten. Bei der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen ist die Wissenslücke mit 57 Prozent am größten. Der geringe Wissensstand der Befragten zeigt sich auch daran, dass viele nicht wissen welche Kosten im Pflegefall entstehen können. Nur etwa 15 Prozent der Befragten trauen sich zu, die Kosten einer ambulanten oder stationären Pflege „ganz gut“ einschätzen zu können.

Die Deutschen sind besorgt

Mit dem mangelnden Wissen über das Thema Pflegebedürftigkeit fühlen sich die Befragten selbst unwohl. Die Sorge selbst von dem Thema betroffen zu sein, ist bei vielen sehr groß: 70 Prozent fürchten sich davor pflegebedürftig zu werden. Zwei Drittel befürchten, dass nahe Angehörige pflegebedürftig werden könnten. Auch bei der Beurteilung der Zukunft des Gesundheitssystems herrscht große Skepsis: 75 Prozent der Befragten sind besorgt und fürchten, dass die Versorgung in der Zukunft immer schlechter wird. Außerdem befürchten zwei Drittel der Befragten, dass sie ihren Lebensstandard im Alter nicht mehr halten können. Beinahe vier von fünf Befragten geben daher an, dass es aus ihrer Sicht notwendig ist, mit einer privaten Pflegeversicherung vorzusorgen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage eines unabhängigen Marktforschungs- und Beratungsinstituts im Auftrag der „Zurich Gruppe Deutschland„.

Das bringt die Pflegereform 2017 mit sich

Bislang haben die Pflegekassen bei der Einstufung von Pflegebedürftigen vor allem körperliche Gebrechen berücksichtigt. Künftig entscheiden auch geistige und psychische Einschränkungen über die Pflegeleistung – also der Grad der Selbstständigkeit im Alltag. Aus diesem Grund wird ab Januar 2017 ein neues Begutachtungsverfahren und die Umstellung von bisher drei Pflegestufen auf nun fünf Pflegegrade eingeführt. Menschen können so, je nach ihren konkreten Bedürfnissen, genauer begutachtet werden und entsprechend ihrer Einschränkungen im Alltag Leistungen erhalten. Wer bereits Pflegeleistungen bezieht, wird in das neue System überführt, ohne einen neuen Antrag stellen zu müssen. Die Versicherer arbeiten derzeit an neuen Tarifen zur Pflegerentenversicherung.

Quelle: Zurich Pflegestudie 2016