Versorgungs-Engpass in der Geriatrie DGIM fordert mehr Altersmediziner in Kliniken

Im Jahr 2030 werden in Deutschland 22 Millionen Menschen die Altersmarke von 65 Jahren überschritten haben. Das entspricht einem Viertel der Bevölkerung. Gut ausgebildete Altersmediziner sind aber schon jetzt Mangelware, mahnt die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) an.

Eine fachgerechte geriatrische Versorgung benötigt gut ausgebildete Altersmediziner und multiprofessionelle Teams, bestehend aus Internisten, Unfallchirurgen, Neurologen, Sportmedizinern sowie Rehabilitationsangeboten. Derartige Versorgungsstrukturen seien in Deutschland jedoch unterrepräsentiert, so die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM). Die Fachgesellschaft fordert deshalb die geriatrische Kompetenz in den Kliniken und in der medizinischen Ausbildung weiter auszubauen. Andernfalls können sonst dem demografischen Wandel nicht Rechnung getragen werden.

„Ältere Patienten unterscheiden sich in vielen Punkten von den jüngeren“, sagt der DGIM-Vorsitzende Prof. Dr. Cornel Sieber. „Sie sind viel gebrechlicher und haben oft nur geringe körperliche Reserven“, erklärt der Sieber, der auch Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie am Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg ist. Die Versorgung dieser Patienten setze Erfahrung und Spezialkenntnisse voraus, die bei der Versorgung Jüngerer nicht zum Tragen kommen: bei Betagten gilt es, nicht nur die oft zahlreichen Begleiterkrankungen im Blick zu haben. Auch Mangelernährung, als typisches Alterssyndrom, oder die Wechselwirkung von zahlreichen Arzneimitteln, müssen in die Behandlung miteinbezogen werden müsse.

„Wir Geriater betrachten die Krankheiten deshalb in ihrem Zusammenspiel“, sagt Prof. Sieber.

Zudem kommen teilweise andere Therapieoptionen als bei jüngeren Patienten zum Einsatz: „Als Geriater muss ich die Behandlung so auswählen, dass dem Patienten in seinem noch verbleibenden Leben möglichst viel Lebensqualität und Funktion erhalten bleibt“, so der DGIM-Vorsitzende. Dies könne bedeuten, gegebenenfalls auch Medikamente einzusetzen, die bei langjährigem Gebrauch Nebenwirkungen haben können, wie etwa bestimmte Wirkstoffe gegen die Osteoporose: von ihnen könnten Patienten klar kurz- bis mittelfristig profitieren. „Denn die Spätkomplikationen kommen bei unseren hochbetagten Patienten kaum mehr zum Tragen.“ Die Einnahme von Medikamenten, die einen langfristigen Nutzen, aktuell aber Nebenwirkungen haben können, sollte hingegen überdacht werden – so könne die Gabe von Betablockern nach Herzinfarkt Schwindel und Sturzgefahr begünstigen und dadurch zu Stürzen führen“, so der Geriater weiter.

Aus Sicht der DGIM müsse deshalb auch dafür gesorgt werden, dass geriatrische Kompetenz zu einem zwingenden Bestandteil in der medizinischen Aus- und Weiterbildung wird. Doch hier sei man erst noch am Anfang: Bisher ist sie als Schwerpunkt in der Inneren Medizin nur in drei Bundesländern (Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt) anerkannt. Zwar richten immer mehr Universitäten einen Lehrstuhl für Geriatrie ein: Der Bedarf werde dadurch jedoch nicht gedeckt.