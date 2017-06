Sportlich unterwegs Die 21. Weltspiele der Organtransplantierten haben begonnen

Gestern fiel der Startschuss für die 21. Weltspiele der Transplantierten, die in diesem Jahr bis zum 2.Juli in Malaga stattfinden. Dieses einzigartige Sportereignis ist bedeutend für die Transplantationsmedizin, denn es macht aufmerksam auf die Bedeutung der Organspende und beweist, dass sie den Transplantierten zu neuer, hoher Lebensqualität verhelfen kann.

Bei den Weltspielen der Organtransplantierten nehmen Athleten und Athletinnen aus mehr als 69 Ländern teil. (c) roibul | Dreamstime.com

Seit 1978 finden die Weltspiele der Organtransplantierten statt. Sie sind das herausragende internationale Sportereignis transplantierter Athletinnen und Athleten und belegen die Erfolge der Transplantationsmedizin und die Bedeutung der Organspende. Inzwischen treffen sich fast 2.000 transplantierte Sportlerinnen und Sportler für eine Woche zu Sport und Austausch, aber auch um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie wertvoll eine Organspende sein kann. Die Welttransplantiertenspiele, an denen Athletinnen und Athleten aus mehr als 69 Ländern teilnehmen, finden alle zwei Jahre statt. Die Sportler können sich in den verschiedensten Disziplinen unter Beweis stellen, etwa im Schwimmen, Tennis, Radfahren, in Leichtathletik und vielen weiteren Sportarten. Dieses Jahr werden die Spiele in Malaga, in Spanien, ausgetragen und dauern eine Woche bis zum 2.Juli an.

Derzeit warten über 10.000 Patientinnen und Patienten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Vielen von ihnen könnte geholfen werden, wenn mehr Menschen eine persönliche Entscheidung zur eigenen Organspendebereitschaft treffen würden.

„Organspende rettet Leben und schenkt Lebensqualität“

Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe äußerte sich im Zusammenhang mit stattfindenen Spielen und hob die Bedeutung der Organspende hervor: „Die Weltspiele der Transplantierten verbinden zwei wichtige Themen: Sport und Organspende. Sportlicher Wettkampf und Fairness stehen in der kommenden Woche ebenso im Mittelpunkt wie Lebensqualität und körperliche Leistungsfähigkeit. Die Athletinnen und Athleten zeigen eindrucksvoll: Organspende rettet Leben und schenkt Lebensqualität. Die Spiele geben einen Anstoß, sich mit der Organspende auseinander zu setzen und eine persönliche Entscheidung zu treffen. Ich danke allen ehrenamtlich Tätigen, die mit Ihrem Einsatz der Organspende zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Allen Sportlerinnen und Sportlern wünsche ich faire und erfolgreiche Spiele.“ Das Bundesministerium für Gesundheit unterstützt auch in diesem Jahr die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Welttransplantiertenspiele finanziell mit einem Reisekostenzuschuss.