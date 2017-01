Debatte um Krankenhaushygiene Die Hygiene-Landkarte wurde gelöscht

Das Recherchezentrum Correctiv hat seine umstrittene interaktive Hygiene-Landkarte gelöscht. Diese ist im Rahmen der Recherchen von Correctiv und dem ARD-Magazin Plusminus zur Krankenhaushygiene in Deutschland entstanden.

Laut Rechercheergebnissen von Correctiv und Plusminus erfüllt jedes vierte Krankenhaus nicht die Hygienevorschriften des Robert-Koch Instituts. Bild: (c) Mengtianhan | Dreamstime.com

Bei Recherchen von Correctiv und dem ARD-Magazin Plusminus kam kürzlich heraus, dass jedes vierte Krankenhaus in Deutschland nicht die Hygienevorschriften des Robert-Koch Instituts einhalte. Es wurde eine freizugängliche Datenbank mit einer Hygiene-Landkarte erstellt, auf der man sehen kann, welches Krankenhaus die Vorschriften einhält und welches nicht.

Anzeige

Die Hygiene-Landkarte stand unter Kritik

Das Recherchezentrum Correctiv stand nun unter der Kritik, dass die Hygiene-Landkarte auf Ergebnissen beruhe, die in Folge Correctiv-eigener Interpretation der Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch Instituts entstanden sind. Auch von dem Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC) wurde die Hygiene-Landkarte kritisiert. Seit Veröffentlichung der Daten würden viele Krankenhäuser auf einer „roten Liste“ stehen. Der Nutzen für Patienten wird von dem BDC jedoch in Frage gestellt, da die Ergebnisse auf veralteten Daten beruhen würden.

„Die Auswertung vermittelt, dass Hygienestandards in rot markierten Kliniken nicht ausreichend seien – Krankenhäuser werden diskreditiert“, so Vizepräsidentin des BDC Prof. Julia Seifert. „Ausreichendes Hygiene-Fachpersonal in Kliniken ist auf jeden Fall notwendig. Maßgeblich sind allerdings auch die generelle Personalausstattung sowie die Arbeitsauslastung innerhalb der Krankenhäuser“, erklärt Seifert weiter. „Denn auch das Hygiene-Fachpersonal ist machtlos, wenn die Zeit fehlt, um zum Teil aufwendige Hygienestandards einzuhalten. Politik und Krankenhausleitungen müssen die Rahmenbedingungen schaffen, sodass sich alle Angestellten im Krankenhaus mehr Zeit für Hygienemaßnahmen nehmen können.“

Die Hygiene-Landkarte wurde aus dem Netz genommen

Zahlreiche Krankenhäuser, die auf der Karte rot markiert waren, gaben nach eigenen Aussagen an, dass sie die Correctiv-Vorgaben erfüllen. Daher hat sich das Recherchezentrum Correctiv dazu entschieden, die Hygiene-Landkarte zu löschen: „Da wir dies im Einzelfall nicht nachprüfen können, haben wir uns grundsätzlich entschieden, die Karte aus dem Netz zu nehmen“, schreibt Correctiv in einem Update zur eigenen Berichterstattung.

Quelle: www.station24.de, presseportal