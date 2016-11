Ethik Die Manipulierbarkeit von Embryonen

In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Techniken entwickelt, die es ermöglichen Embryonen zu manipulieren, beispielsweise bezüglich ihrer Spezieszugehörigkeit. Das Projekt „Der manipulierbare Embryo“ geht der Frage nach, inwiefern die moralischen Argumente zum Schutz menschlicher Embryonen vor diesem Hintergrund präzisiert werden müssen.

Embryonenzellen (computergeneriert). Bild: (c) Joseppi | Dreamstime.com

In Zeiten biotechnologischer Manipulierbarkeit wird das denkbar Unmögliche möglich: Die in der Vergangenheit entwickelten biotechnologischen Techniken können verwendet werden, um das Entwicklungspotential sowie die Spezieszugehörigkeit von Embryonen zu manipulieren. Beispielsweise lassen sich bestimmte Gene deaktivieren, die für die weitere Entwicklung, wie etwa die Einnistung in die Gebärmutter, notwendig sind. Auch umgekehrt ist dieser Prozess möglich. So können normale Körperzellen zu entwicklungsfähigen Embryonen zurückverwandelt werden. Bezüglich der Spezieszugehörigkeit lassen sich ebenso Grenzen überschreiten, indem zum Beispiel menschliche Zellkerne in entkernte tierische Eizellen verpflanzt werden. Da auch in der entkernten Eizelle noch tierisches Erbgut vorhanden ist, entstehen so Wesen mit menschlichen und tierischen Genen, so genannte „Cybride“ oder „Chimären“. Derzeit wird sogar an der Erzeugung von Tieren gearbeitet, die genetisch gesehen menschliche Organe in sich tragen.

Über die erstmalige Kultivierung von Stammzellen aus menschlichen Embryonen wurde bereits 1998 in der Fachzeitschrift „Science“ berichtet. Stammzellen gelten als Hoffnungsträger für die Heilung von Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer. Die gezielte Gewinnung solcher Stammzellen um den Preis der Zerstörung der Embryonen wäre jedoch nur dann legitim, wenn man Embryonen moralisch einen geringeren Status zugestehen würde als geborenen Menschen. Dem entgegen stehen in Deutschland das Embryonenschutzgesetz sowie das Stammzellgesetz.

Das Projekt „Der manipulierbare Embryo“

Vor diesem Hintergrund neuer Techniken wird sich innerhalb des Projektes „Der manipulierbare Embryo“ der Stiftungsprofessur für Bioethik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) damit beschäftigen, ob die derzeitigen Argumente zum Schutz menschlicher Embryonen noch ausreichend sind.

In der Diskussion um den moralischen Status menschlicher Embryonen spielen unter anderem zwei Argumente eine zentrale Rolle: zum einen das Speziesargument, laut dem Embryonen biologisch von Beginn an zur Spezies Mensch gehören, so dass bereits der Embryo ein Recht auf Leben hat. Zum anderen das Potentialitätsargument, welches dem menschlichen Embryo Würde und Lebensschutz zuspricht, weil er das Potential hat, sich zu einem geborenen Menschen zu entwickeln.

Welche Grundlage hat dann aber noch das Speziesargument, wenn die Grenzen zwischen den Spezies nicht mehr unverrückbar und natürlich vorgegeben sind? Welche Grundlage hat das Potentialitätsargument, wenn sich das Entwicklungspotential derart manipulieren lässt? „Wir halten es für notwendig, die Argumente für den moralischen Status menschlicher Embryonen vor dem Hintergrund technischer Neuerungen einer grundlegenden systematischen Reflexion zu unterziehen.“, erklärt Prof. Dr. Markus Rothhaar der Stiftungsprofessur für Bioethik.

Mit diesem Thema werden sich die Wissenschaftler des Projektes in den kommenden drei Jahren auseinandersetzen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesforschungsministerium mit 300.000 Euro im Rahmen des Förderschwerpunktes „Ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSA) der modernen Lebenswissenschaften“.

Quelle: idw