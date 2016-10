Welthospiztag Die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen ausbauen

Seit 2005 findet am zweiten Samstag im Oktober der Welthospiztag statt und macht auf Themen wie Tod, Trauer und Sterben aufmerksam. Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) fordert unter dem Motto „Hospiz- und Palliativversorgung. Stärken. Ausbauen. Vernetzen.“ dazu auf, die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen zu verbessern.

Mit dem Welthospiztag wird auf Themen wie Tod, Trauer und Sterben aufmerksam gemacht. Bild: Fotoluminate/Dreamstime.com

Ins Leben gerufen wurde der Welthospiztag von der Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA). Dieser Tag wird von zahlreichen Hospiz- und Palliativeinrichtungen genutzt, um mit Veranstaltungen und Aktionen auf die Belange schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen aufmerksam und die Hospizidee einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dazu zählen beispielsweise Tage der offenen Tür, Fortbildungs- und Fachveranstaltungen, Infostände, Filmvorführungen, Konzerte und Lesungen. Der DHPV hat dazu eine Übersichtskarte aller Veranstaltungen erstellt, die in diesem Rahmen in Deutschland stattfinden.

Der DHPV fordert dazu auf die im Hospiz- und Palliativgesetzt (HPG) vorgesehenen Verbesserungen für die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen schnellst möglich umzusetzen. „Denn nur mit einem gut ausgebauten Angebot können wir sicherstellen, dass wir am Lebensende für alle Menschen da sind, die uns brauchen, unabhängig von Krankheit, Wohnort und Geldbeutel“, so Prof. Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des DHPV. Zudem sei es wichtig, Aufklärung zu betreiben und über die Möglichkeiten der hospizlichen Begleitung und palliativen Versorgung zu informieren. Das Thema ist oftmals mit Ängsten der Menschen verbunden, wie etwa mit der Angst vor dem Alleinsein, vor Schmerzen, davor anderen zur Last zu fallen und letztlich der Angst vor dem Sterben.

Die Hospiz-und Palliativarbeit in Deutschland hat sich weiterentwickelt

Generell hat sich die palliative und hospizliche Versorgung in Deutschland stark weiterentwickelt, allerdings mit deutlichen regionalen Unterschieden. Hinsichtlich der Verteilung der Einrichtungen auf die Bundesländer liegt NRW deutlich vorne. Mit insgesamt 62 stationären Hospizen für Erwachsene liegt es weit über dem Durchschnitt (14), gefolgt von Baden-Württemberg mit 27 Einrichtungen dieser Art. Die geringste Anzahl ist in Bremen zu verzeichnen, dort gibt es nur 2 stationäre Hospize für Erwachsene. Insgesamt 14 Hospize für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in Deutschland verzeichnet, wovon 4 in NRW liegen.

Diese Zahlen gehen aus einer Datenerhebung des DHPV hervor. Demnach sind aktuell insgesamt 304 Palliativstationen und -einheiten sowie 235 stationäre Hospize, einschließlich der stationären Hospize für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland verzeichnet worden. Damit hat sich die Anzahl dieser Einrichtungen gegenüber 1996 verachtfacht.

Quelle: DHPV

