Urteil DRK-Schwestern genießen volle Arbeitnehmerrechte

Die Entsendung von DRK-Schwestern in die Einrichtung eines Dritten, um dort nach dessen Weisung tätig zu sein, stellt eine Form der Arbeitnehmerüberlassung dar. So eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts.

Das BAG wertete im vorliegenden Fall die Gestellung der Rotkreuzschwestern als dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung. Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.

Der Sachverhalt

Die Klägerin beabsichtigte zum 1. Januar 2012 eine Krankenschwester in ihrem Krankenhausbetrieb einzusetzen, die Mitglied einer DRK-Schwesternschaft ist. Grundlage hierfür ist ein mit der DRK-Schwesternschaft geschlossener Gestellungsvertrag. Der Betriebsrat der Klägerin verweigerte form- und fristgerecht seine Zustimmung zu der Einstellung. Er machte geltend, es handele sich um eine nach § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG verbotene, weil dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung.

Das Landesarbeitgericht in Düsseldorf hat dem Antrag der Klägerin, die Zustimmung des Betriebsrats zu ersetzen, stattgegeben.

EuGH

Auf das vom Ersten Senat des Bundesarbeitsgerichts durch Beschluss vom 17. März 2015 an den Gerichtshof der Europäischen Union gerichtete Vorabentscheidungsgesuch hat dieser mit Urteil vom 17. November 2016 (Az.: C-216/15) entschieden:

„Art. 1 Abs. 1 und 2 der Leiharbeitsrichtlinie vom 19. November 2008 ist dahin auszulegen, dass die durch einen Verein, der keinen Erwerbszweck verfolgt, gegen ein Gestellungsentgelt erfolgende Überlassung eines Vereinsmitglieds an ein entleihendes Unternehmen, damit das Mitglied bei diesem hauptberuflich und unter dessen Leitung gegen eine Vergütung Arbeitsleistungen erbringt, in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt, sofern das Mitglied aufgrund dieser Arbeitsleistung in dem betreffenden Mitgliedstaat geschützt ist, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. Dies gilt auch, wenn das Mitglied nach nationalem Recht kein Arbeitnehmer ist, weil es mit dem Verein keinen Arbeitsvertrag geschlossen hat.“

Entscheidung des BAG

Im Hinblick darauf hat das Bundesarbeitsgericht den Zustimmungsersetzungsantrag der Klägerin abgewiesen (Az.: 1 ABR 62/12): Der Betriebsrat hat die Zustimmung zu Recht verweigert. Bei der Gestellung der DRK-Schwester handelt es sich um Arbeitnehmerüberlassung. Aufgrund der gebotenen unionsrechtskonformen Auslegung liegt diese auch dann vor, wenn ein Vereinsmitglied gegen Entgelt bei einem Dritten weisungsabhängig tätig ist und dabei einen Schutz genießt, der – wie bei den DRK-Schwestern – dem eines Arbeitnehmers entspricht.

Bundesarbeitsministerium und DRK arbeiten bereits an Gegenstrategie

In Erwartung einer negativen Entscheidung haben sich Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles und der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. Rudolf Seiters, bereits auf eine Lösung zum Erhalt des Modells der DRK-Schwesternschaften verständigt: Mit einer Ergänzung des DRK-Gesetzes soll geregelt werden, dass für die Gestellung von Mitgliedern einer DRK-Schwesternschaft das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mit der Maßgabe gilt, dass die Regelungen zur Überlassungshöchstdauer nicht anwendbar sind. Damit wäre die unbefristete Gestellung von Mitgliedern einer DRK-Schwesternschaft weiterhin möglich.