Die Ausrichter des heute stattfindenden Deutschen Lebertages mit dem Motto „An die Leber denken!“ nutzen die Gelegenheit, um nochmals an die globalen Ziele zu erinnern, Hepatitis B und C bis 2030 zu bekämpfen.

Jährlich sterben etwa 1,34 Millionen Menschen an den Folgen von Hepatits. Sebastian Kaulitzki/Dreamstime.com

Bereits 2016 wurde auf der Hauptversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen, Hepatitis B und C bis 2030 global einzudämmen bzw. zu eliminieren. Dazu benötigt es Aufklärungskampagnen auf nationaler Ebene, weshalb die Deutsche Leberstiftung, die Deutsche Leberhilfe e.V. und Gastro-Liga e.V. auf die wichtigen Themenbereiche der Virushepatitis – Aufklärung, Screening, Impfung und Therapie – aufmerksam machen.

Auch interessant Gute Ernährung Eiweißreiches Essen lässt Leberfett schmelzen Wie eine neue Ernährungsstudie unter Führung des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) zeigt, verringert eiweißreiches Essen innerhalb von sechs Wochen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes das Leberfett um bis zu 48 Prozent. Dabei war es egal, ob die Kost vorwiegend auf pflanzlichem oder tierischem Eiweiß basierte.

„Mit dem diesjährigen Deutschen Lebertag und seiner Aufforderung, an die Leber zu denken, unterstützen wir auch das von der WHO gesetzte Ziel, die virusbedingte Hepatitis bis 2030 zu eliminieren“, erklärt Professor Claus Niederau, Vorstandsvorsitzender Deutsche Leberhilfe e. V., und fügt hinzu: „Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, damit sich die Menschen für das Thema Virushepatitis interessieren.“

Hohe Dunkelziffer von Infizierten

Weltweit zählen Infektionen mit Hepatitis B- und C-Viren zu den häufigsten Infektionskrankheiten. So sind an einer chronischen Hepatitis B nach Schätzungen der WHO 248 Millionen Menschen erkrankt und mit dem Hepatitis C-Virus sind 71 Millionen Menschen chronisch infiziert. Jährlich sterben 1,34 Millionen Menschen an den Folgen der Erkrankung wie beispielsweise Leberzirrhose und Leberzellkarzinom.

Auch interessant Virusinfektion 5 Fakten zu Hepatitis Tagtäglich sterben auf der Welt mehr Menschen an Virushepatitis als an HIV oder Malaria zusammen. Daran erinnern soll uns der 28. Juli, der Welt-Hepatitis-Tag, an dem wir uns mit fünf Fakten aus dem Archiv beteiligen.

Speziell bei der Hepatitis C wird von einer großen Anzahl Betroffener ausgegangen, die von ihrer Infektion nichts wissen. „Ein entscheidender Punkt ist die hohe Dunkelziffer bei chronischen HCV-Infektionen. Hier ist die Mitarbeit von Haus- und Fachärzten von entscheidender Bedeutung, damit wir die Betroffenen, die ihre Diagnose noch nicht kennen, identifizieren und behandeln können“, erklärt Professor Niederau.

„An die Leber denken!“

Die häufig symptomlos verlaufenden Hepatitis-Virusinfektionen führen dazu, dass viele Fälle unentdeckt bleiben. Diese Menschen suchen keinen Arzt auf, erhalten keine Therapie und gefährden somit sich selbst und können andere anstecken. Das Motto des diesjährigen Lebertages „An die Leber denken!“ ist deswegen ein wichtiger Aufruf an alle Patienten und Ärzte, nach möglichen Ansteckungsquellen in der Vergangenheit zu forschen und über einen Hepatitis-Test die Lebergesundheit abzuklären.

„Das von der WHO gesetzte Ziel kann erreicht werden. Gegen Hepatitis B-Virusinfektionen gibt es wirksame Schutzimpfungen. Und seit 2014 sind neue Medikamente zur Behandlung von Hepatitis C zugelassen, die inzwischen etwa 95 Prozent der Patientinnen und Patienten heilen“, betont Professor Niederau abschließend.