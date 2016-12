Menschen im Gesundheitswesen Ein Danke an alle Pflegekräfte, Ärzte und Therapeuten!

Die PKV hat die Mitmach-Aktion "Dankesagen" im Rahmen der Informationskampagne "Für unsere Gesundheit" gestartet. Auf der dafür vorgesehenen Webseite kann man einfach mal ein "Danke" an Menschen aussprechen, die im Gesundheitswesen arbeiten.

Einfach mal ein Danke an alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Bild: (c) Darrenbaker | Dreamstime.com

Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten – alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten – leisten tagtäglich enorme Arbeit. Mehr als fünf Millionen Menschen zählt man in Deutschland, die im Gesundheitswesen tätig sind. Selbst unter schwersten Bedingungen sorgen sie dafür, dass es anderen Menschen wieder wohlauf ergeht. Um einfach mal ein „Danke“ an diese Menschen aussprechen zu können, hat die Private Krankenversicherung (PKV) die Mitmach-Aktion „Dankesagen“ im Rahmen der Informationskampagne „Für unserer Gesundheit“ ins Leben gerufen.

Dazu wurde die Webseite www.dankesagen.de eingerichtet. Auf der Seite kann jeder sein persönliches „Danke“ an seinen Arzt, seinen Therapeuten oder an die Pflegekräfte im Krankenhaus oder im Pflegeheim abegeben, beispielsweise mit einem kleinen Text, einer Videobotschaft oder einem Foto. Auf einer digitalen Pinnwand sind alle hochgeladenen Beiträge zu sehen.

„Well done guys – ihr habt´s super gemacht“

Auch von prominenter Seite wird diese Aktion unterstützt: Manuel Neuer, Torwart der Deutschen Fußballmannschaft, dankt in einem Selfie-Video seinen Sportärzten und Physiotherapeuten, ohne die eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien möglicherweise kaum denkbar wäre. „Well done guys – Ihr habt’s super gemacht“ – so Neuer in seinem Videobeitrag.

Um den Beschäftigten im Gesundheitswesen stellvertretend ein Gesicht zu geben, hat die PKV Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, in ihrem Alltag begleitet und kurze Video-Porträts erstellt. Darin wird ein kleiner Einblick in ihre Arbeit gegeben und persönliche Erfahrungen werden widergespiegelt.

Volker Leienbach, PKV-Verbandsdirektor, betont: „Nur mit ihrem Einsatz kann Deutschland das hohe Versorgungsniveau jeden Tag sicher-stellen, für das das deutsche Gesundheitssystem weltweit anerkannt ist. Mit der Aktion möchte die Private Krankenversicherung gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten die Arbeit der Beschäftigten im Gesundheitswesen würdigen“.

Quelle: presseportal