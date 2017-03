Vergangene Woche einigten sich Gesundheitspolitiker darauf, dass bestimmte Personaluntergrenzen für Pflegende im Krankenhaus nicht unterschritten werden dürfen. Häuser, die sich daran nicht halten, müssen zukünftig mit wirtschaftlichen Sanktionen rechnen. Die Regelung ist mehrheitlich auf positive Resonanz gestoßen.

Künftig sollen auf Krankenhausstationen, wie etwa auf der Intensivstation oder im Nachtdienst, bestimmte Personaluntergrenzen gelten, die nicht unterschritten werden dürfen. Dies war das Ergebnis der Expertenkommission „Pflegepersonal im Krankenhaus“, bei der Gesundheitspolitiker der Regierungskoalition und der Bundesländer vergangene Woche beraten haben. Vorgesehen ist es, dass die Selbstverwaltungspartner sich bis August 2018 selbst auf entsprechende Anhaltszahlen einigen. Gelingt dies nicht, so wird das Bundesgesundheitsministerium bis 2019 selbst Entscheidungen treffen. Um die Festlegung der Personaluntergrenzen auszuarbeiten, sollen Pflegeverbände, Gewerkschaften und Fachverbände einbezogen werden. Bei den Politikern und den meisten Verbänden hat es positive Resonanz auf die Regelung gegeben, die Deutsche Krankenhaus Gesellschaft (DKG) hingegen hob den mahnenden Zeigefinger.

Saarland macht Nägel mit Köpfen und ist das erste Bundesland, das bereits vergangene Woche ankündigte feste Schlüssel für das Pflegepersonal einzurichten. Noch diese Woche soll ein entsprechender Antrag im Bundesrat beraten werden.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) ist froh, das es mit der Regelung einen weiteren Schritt vorwärts geht, um die Pflege zu verbessern: „Eine gute Versorgung im Krankenhaus setzt eine angemessene Personalausstattung voraus. Gemeinsam ist uns eine weitere wichtige Weichenstellung gelungen, um die Pflege am Krankenbett zu stärken. Jetzt muss es darum gehen, dass die Regelungen, die wir nun auf den Weg bringen werden, fristgerecht von den Krankenhäusern und Krankenkassen mit Leben gefüllt werden.“

Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Hilde Mattheis, sieht in der Regelung eine Aufwertung der Personalsituation in der Pflege: „Aus zahlreichen Gesprächen und Briefen wissen wir, dass Pflegekräfte in vielen Krankenhäusern auf Verbesserungen der Arbeitsbedingungen warten. Wir schlagen hier konkrete Maßnahmen vor, mit der pflegerische Tätigkeiten deutlich aufgewertet und die Krankenhäuser besser vergütet werden. Ich bin sehr froh, dass mit der konstruktiven und zielorientierten Arbeit der Kommission dieses im ersten Schritt gute Ergebnis gelungen ist.“

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) betonte, dass es nicht zu einer Umverteilung von dem einen in den anderen Bereich kommen dürfe. Damit wäre der Personalsituation in der Pflege nicht geholfen, schließlich käme es nur zu einer Umverteilung des Problems. Es sei wichtig, dass die pflegerische Versorgung insgesamt verbessert werde.

Etwa der Deutsche Caritasverband e.V. (ak.mas) und der Marburger Bund begrüßen die Regelung für den neuen Mindestpersonalstandard, wollen aber noch einen Schritt weiter gehen. Der Deutsche Caritasverband „sieht es als wichtig an, nicht allein Personaluntergrenzen für den Nachtdienst und die Intensivstationen einzurichten. Die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Pflege müssen auf vielen Stationen verbessert werden. Nicht nur zum Schutz der Gesundheit des Pflegepersonals sondern auch zum Wohl der Patienten.“ Der Marburger Bund möchte, dass nicht nur das Pflegepersonal entlastet wird, sondern auch die Ärzteschaft und fordert daher Personalvorgaben auch für den ärztlichen Dienst.

Nach Meinung der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft (DKG) könne die Personalbemessung nicht schematisch bestimmt werden und die Umsetzung sei aufgrund des Personalmangels schwierig: „Der Personalbedarf ist nicht schematisch festlegbar. Er ist abhängig von den Erkrankungen der Patienten, dem Alter der Patienten, dem Personalmix und den baulichen Bedingungen in den Häusern. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Arbeitsmärkte für Pflegekräfte leer gefegt sind. 6.000 bis 10.000 freie Stellen und eine nahezu deutschlandweite Vollbeschäftigung im Bereich der Pflege machen dies deutlich. Objektiv Unmögliches darf von den Krankenhäusern nicht verlangt werden.“

Außerdem hält die DKG die von der Politik zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel für unzureichend: „Das Konzept wäre zudem nur widerspruchsfrei, wenn die Politik sicherstellt, dass die jährlichen Personalkostensteigerungen für den Personalbestand von 1,2 Millionen Beschäftigten über das Vergütungssystem eins zu eins ausfinanziert werden würde. Ansonsten bleibt der Rationalisierungsdruck auf den Personalkosten und damit auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverändert bestehen.“

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.