Notfallsituation Erste Hilfe: Würden Sie sich trauen?

Was tun, wenn bei einem Unfall ein Mensch so schwer verletzt wurde, dass er nicht mehr atmet und keine Reaktion zeigt? Eine Situation, von der viele Autofahrer glauben, dass sie diese nicht korrekt meistern können: Nur 47 Prozent trauen sich zu, jemanden durch Herzmassage und Beatmung wiederzubeleben.

Wenn es beim Autofahren gekracht hat, gibt es meistens Verletzte. Wer traut sich dann, Erste Hilfe zu leisten? Baburkina567/Dreamstime.com

Im April 2017 wurden in Deutschland 1.006 Autofahrer im Rahmen einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa befragt zu diesem Thema befragt. Demnach traut sich nicht einmal die Hälfte zu, jemanden durch Herzmassage und Beatmung wiederzubeleben. „Jede Hilfe ist besser als keine Hilfe“, sagt Frank Bärnhof, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt: „Hat der Verletzte einen Herzstillstand, steigen seine Überlebenschancen erheblich, wenn Herzdruckmassage und Beatmung durchgeführt werden.“

Wer zuerst am Unfallort eintrifft, ist verpflichtet zu helfen, siehe §323c StGB. Angst, etwas falsch zu machen, muss er dabei nicht haben. „Wer sein Bestes getan hat, muss keine negativen Konsequenzen befürchten.“ Bevor Erste Hilfe geleistet wird, sollten unbedingt die Unfallstelle abgesichert und Rettungskräfte benachrichtigt werden. Diese beiden Aufgaben kann jeder wahrnehmen, auch wenn er sich weitere Erste Hilfe nicht zutraut.

Dass jede Minute zählt und sofortige Hilfemaßnahmen im Notfall ergriffen werden müssen, zeigte ein Ereignis aus dem vergangenen Jahr. Zwar trug sich hier kein Autounfall zu, jedoch befand sich der Bruder eines Neunjährigen infolge eines Badeunfalls in akuter Lebensgefahr. Durch direkte Hilfeleistungen konnte der Neunjährige seinen Bruder vor Schlimmerem bewahren. Unter Hinweis auf diesen Vorfall machte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihre Informationskampagne „Prüfen. Rufen. Drücken“ aufmerksam, in der auf www.wiederbelebung.de Anleitungen und wichtige Tipps gegeben werden, wie man anderen in einem Notfall helfen kann und sollte.

Neue Regelung zur Rettungsgasse

Immer wieder in die Kritik gerieten Passanten eines Unfalls, die statt zu helfen nur zusahen oder – noch schlimmer – das Geschehen mit dem Handy filmten. Auch die Rettungsgasse auf Autobahnen klappt nicht immer. Jüngst mussten professionelle Helfer mehrere Kilometer zu einer Unfallstelle laufen, weil ihnen durch Fahrzeuge der Weg versperrt wurde.

Dem soll nun eine neue Regelung in der Straßenverkehrsordnung Abhilfe schaffen. Sobald Autos in Schrittgeschwindigkeit fahren, sind die rechts fahrenden verpflichtet, ganz nach rechts zu fahren, während die links fahrenden Autos verpflichtet sind, ganz nach links zu fahren. Wer sich an diese Regelung nicht hält, dem droht ein Bußgeld von 20 Euro.