Genetische Veränderung von Embryonen Ethikrat fordert Debatte zu Genome-Editing

Durch den Einsatz von Genome-Editing in der menschlichen Keimbahn können Embryonen zu therapeutischen Zwecken genetisch verändert werden. Die Forschung ist diesbezüglich schnell voran geschritten. Daher legt der Deutsche Ethikrat dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung in einer Ad-hoc-Empfehlung nahe, eine internationale Debatte anzustoßen, um für die Keimbahninternvention möglichst bald global verbindliche Regularien zu schaffen.

Die Forschung im Bereich des Genome-Editings ist in jüngster Zeit stark voran geschritten. Pixabay

Die technischen Möglichkeiten des Genome-Editings werfen komplexe und grundlegende ethische Fragen insbesondere dort auf, wo sie eingesetzt werden, um Veränderungen der menschlichen Keimbahn vorzunehmen. In jüngster Zeit ist die Forschung auf diesem besonders sensiblen Gebiet in manchen Staaten enorm schnell vorangetrieben worden. Weil hiermit jedoch nicht nur nationale, sondern auch Interessen der gesamten Menschheit berührt werden, bedarf es einer weit gespannten Diskussion und einer gegebenenfalls internationalen Regulierung. Daher legt der Deutsche Ethikrat dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung in einer Ad-hoc-Empfehlung nahe, in der nun beginnenden Legislaturperiode eine internationale Debatte diesbezüglich anzustoßen.

Erhebliche Tragweite genetischer Manipulationen

Das langfristige Ziel des Einsatzes von Genome-Editing in der menschlichen Keimbahn besteht darin, Embryonen zu therapeutischen Zwecken genetisch zu verändern und somit Erkrankungsursachen in allen Zellen des Körpers zu beseitigen. Diese Veränderungen werden auch an potenzielle Nachkommen weitergegeben. Die Tragweite derartiger genetischer Manipulationen beim Menschen ist erheblich. Wissenschaftliche Forschung, deren Ergebnisse derart grundlegende Auswirkungen auf das menschliche Selbstverständnis haben könnte, muss gesellschaftlich eingebettet sein. Sie ist keine interne Angelegenheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft und auch keine Frage eines einzelnen Landes.

Der Deutsche Ethikrat nennt in seiner Ad-hoc-Empfehlung einige der zahlreichen noch offenen Fragen und möglichen Konsequenzen systematischer Genommanipulationen beim Menschen und fordert politische Institutionen dazu auf, parallel zu den Diskursbemühungen seitens der Wissenschaftsgemeinschaft Wege zu finden und Verfahren einzuleiten, um das Thema intensiv, differenziert und vor allem weltweit unter Beteiligung aller relevanten gesellschaftlichen Gruppen zu erörtern und gebotene regulatorische Standards möglichst schnell und umfassend zu etablieren. Hierzu sollte auf der Ebene der Vereinten Nationen beispielsweise eine vorbereitende internationale Konferenz durchgeführt werden, die global verbindliche Regularien oder völkerrechtlichen Konventionen diskutieren könnte.