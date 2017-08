Münsteraner Memorandum Expertengruppe verlangt Reform des Heilpraktikerberufs – oder dessen Abschaffung

Die von einer 17-köpfigen interdisziplinären Expertengruppe erarbeiteten und kürzlich veröffentlichen Vorschläge zur Reform des Heilpraktikerwesens haben für ein erhebliches Echo gesorgt.

Eine 17-köpfige interdisziplinäre Expertengruppe („Münsteraner Kreis“) hat auf Initiative von Bettina Schöne-Seifert, Professorin für Medizinethik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU), Vorschläge zur Reform des Heilpraktikerwesens erarbeitet. In dem „Münsteraner Memorandum“ genannten Papier, das am 21.8.2017 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, bemängeln die Experten unter anderem die aus ihrer Sicht viel zu geringen Anforderungen hinsichtlich der Qualifikation der Heilpraktiker.

Anzeige

Aus diesem Grund sprechen sie sich für die Einführung eines spezialisierten Fach-Heilpraktikers an Stelle des bisherigen Heilpraktikers aus. Dessen Qualifizierung sollte an eine Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf (z.B. Ergotherapeuten, Gesundheits­ und Kranken­pfleger, Logopäden oder Physiotherapeuten) gekoppelt werden. Zugleich sollten auch dessen Befugnisse und Kompetenzen allein auf ein Fachgebiet beschränkt werden, um das Schadenspotenziale für den Patienten zu reduzieren.

Als Alternative zu dieser „Kompetenzlösung“ bliebe nur die Abschaffung des bislang von staatlicher Seite geschützten Berufes des Heilpraktikers, so die Autoren des Memorandums.

Verbände reagieren entrüstet

Der Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V. (FDH) reagierte in einem Statement umgehend auf die Veröffentlichung. Darin wird dem „Münsteraner Kreis“ mangelnde Sachkenntnis und fehlenden Austausch mit Vertretern der betroffenen Berufsgruppe vorgeworfen. „Hier scheint es ausschließlich darum zu gehen, unliebsame Konkurrenz loszuwerden“, so Christian Wilms, Präsident des Fachverbandes und zugleich auch Vorsitzender Dachverband Deutscher Heilpraktikerverbände e.V.

Auch der Bund Deutscher Heilpraktiker e.V. (BDH) sieht in in der Münsteraner Erklärung „vor allem eine undifferenzierte und einseitige Generalkritik am Heilpraktiker-Beruf in Deutschland.“ BDH-Präsident Ulrich Sümper hierzu: Wir wehren uns gegen diese einseitige Meinungsäußerung sogenannter Experten. Hier werden persönliche Ansichten als neutrale Wahrheiten verkauft. Wir sind erschüttert über die undifferenzierte Darstellung unseres Berufsstandes zulasten der Heilpraktiker und ihrer Patienten.“

Todesfälle brachten Stein ins Rollen

Der Beruf des Heilpraktikers steht spätestens seit den Vorfällen im Kreis Viersen, die sich im Jahre 2016 ereignet haben, stark in der Kritik. Damals soll der Heilpraktiker Klaus R. den Tod von drei Krebspatienten durch Gabe des experimentellen Wirkstoff 3-Bromopyruvat verursacht haben. Dementsprechende staatsanwaltliche Ermittlungen sind bislang noch nicht zum Abschluss gebracht worden. Klaus R., dem für den Kreis Viersen ein Berufsverbot auferlegt worden ist, hat sein Krebszentrum mittlerweile geschlossen, soll jedoch im Kreis Wesel weiterhin praktizieren.

„Niemand kann verstehen, wenn zwei Gebietskörperschaften zu einer völlig gegensätzlichen Einschätzung kommen, was den Schutz der Bevölkerung und das aus diesem Grund verhängte Tätigkeitsverbot für einen Heilpraktiker angeht“, so der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, Rudolf Henke. Auch Henke spricht sich für Einschränkungen in dem derzeit zulässigen Tätigkeitsumfang von Heilpraktikern, z.B. durch Ausschluss von invasiven Maßnahmen und der Behandlung von Krebserkrankungen aus.