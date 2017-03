Aufgrund der steigenden Beitrags-Einnahmen und der nur moderat gestiegenen Ausgaben sind die Reserven gestiegen: Knapp 1,4 Milliarden Überschuss haben die gesetzlichen Krankenkassen 2016 verbucht. Ein besonders gutes Jahr war es für die Kassen des AOK-Verbands. Inklusive der Vorjahre liegen im GKV-System damit 25 Milliarden Euro auf Reserve.

Die weiter steigende Beschäftigung in Deutschland und die damit verbundenen höheren Einnahmen, aber auch nur mäßig steigende Ausgaben, bescheren den gesetzlichen Kassen schwarze Zahlen. Insgesamt beschloss das GKV-System das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 1,38 Milliarden Euro. Hierbei standen 224,1 Milliarden Euro Gesamt-Einnahmen den Ausgaben in Höhe von 222,8 Milliarden gegenüber. 2014 und 2015 hatte das Gesundheitssystem noch Defizite verbucht – im Vorjahr allein 1,13 Milliarden Euro. Die Reserven bei den Kassen im GKV-System und im Gesundheitsfonds liegen nun bei fast 25 Milliarden Euro. Davon liegen 15,9 Milliarden bei den Kassen selbst, 9,1 Milliarden im Fonds.

2016 verbuchten die Kassen und der Gesundheitsfonds damit fast zwölf Milliarden mehr Einnahmen als ein Jahr zuvor (212,3 Milliarden Euro). Sie bestehen aus regulären Beitragseinnahmen, dem von den Krankenkassen erhobenen Zusatzbeitrag sowie 12,8 Milliarden Euro Bundeszuschüssen. Die Ausgaben pro Versicherten stiegen nur um 3,3 Prozent. Dies ist laut Gesundheitsministerium der niedrigste Anstieg seit 2012.

Beim mit knapp 73 Milliarden Euro größten Ausgabeposten, den Krankenhaus-Behandlungen, stiegen die Ausgaben um 3,8 Prozent – pro Versicherten allerdings nur um 2,8 Prozent. Auch die Kosten für Arzt- und Zahnarzt-Leistungen stiegen mit 3,4 beziehungsweise 3,1 Prozent pro Versichertem nur moderat. Auch das Ausgaben-Plus bei Arzneimitteln lag bei 3,1 Prozent pro versicherter Person. Sehr stark dagegen stiegen mit plus 55 Prozent die Kosten für Präventionsleistungen, etwa Gesundheitsangebote in Betrieben oder Selbsthilfegruppen. Die Hospiz- und Pallativversorgung kostete 27,6 Prozent mehr als 2015. Beide Kostenarten machen aber mit 485 beziehungsweise 118 Millionen Euro nur einen verschwindend geringen Anteil der Gesamtausgaben aus.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) begrüßte die Zahlen. „Die gesetzliche Krankenversicherung steht mit Reserven von 25 Milliarden Euro weiterhin auf einer guten Grundlage“, unterstrich er. „Die Panikmache, mit der Versicherte verunsichert wurden, hat sich als falsch erwiesen.“

Interessant ist die unterschiedliche Entwicklung bei den einzelnen Kassenarten. Allein 935 Millionen Überschuss entfielen auf die AOK-Gruppe. Auch bei den Ersatzkassen (z.B. Barmer/GEK, Techniker) sieht die Bilanz mit plus 321 Millionen Euro ganz gut aus. Die Innungs-Krankenkassen schrieben dagegen 33 Millionen Euro Minus. Der Gesundheitsfonds, der die Beiträge von den Kassen einzieht und je nach Versicherten-Struktur wieder an sie auszahlt, ist ebenfalls mit 865 Millionen Euro in den roten Zahlen.

