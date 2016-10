Umfrage der Woche Flüchtlinge in der Pflege?

Zuletzt sorgte der Vorschlag des Bundesgesundheitsministers Hermann Gröhe, Flüchtlinge vermehrt in der Pflege zu integrieren, für Aufsehen. Grund genug also um die Twitter-Gemeinde in der Umfrage der Woche zu diesem Thema zu Wort kommen zu lassen.

Pflegekräfte mit Migrationshintergrund sind schon jetzt längst keine Seltenheit. Bild: Creatista/Dreamstime.com

Anfang des Monats sprach Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe in einem Interview mit einer großen deutschen Tageszeitung über Reformen in der Pflege. Hierbei sprach er sich auch für eine stärkere Integration der Flüchtlinge in der Pflege aus.

„Ich habe keinen Zweifel, dass sich der Pflegebereich auch für die Integration von Flüchtlingen eignet. In der Pflege gibt es viele verschiedene Berufe mit unterschiedlicher Qualifikation – vom Betreuungsassistenten bis zur ausgebildeten Fachkraft.“ – Hermann Gröhe

Flüchtlinge in der Pflege? Bei dieser Frage waren sich die Beteiligten unserer Twitter-Umfrage der Woche weitestgehend einig: Gut zwei Drittel (68%) der Befragten halten den Vorschlag von Gesundheitsminister Gröhe für nicht sinnvoll, nur 29% unterstützen ihn hierbei, während für 3% das Thema gleichgültig war. Die Mehrzahl der Beteiligten legt also bei einem einfachen Blick auf die Ergebnisse eine Unterstützung durch Flüchtlinge in der Pflege ab.

Nur qualifizierte Fachkräfte einstellen

Nun stellt sich angesichts der angespannten Personallage innerhalb der Pflege derzeit die Frage: Müsste nicht jegliche Unterstützung mit offenen Armen empfangen werden? Die simple Antwort lautet: Nein. Denn laut dem DBfK (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe) sind die Anforderungen für den Pflegedienst zu komplex, als das man diese Frage einfach beantworten könne. Zu viele Faktoren spielen bei der Qualifikation eine Rolle. Nur falls diese gegeben seien, mache ein Einsatz in der Pflege einen Sinn.

@rechtsdepesche @groehe …für uns pauschal nicht beantwortbar. Bei Motivation, (Sprach-)Kompetenz und psych. Eignung: gern. Sonst nicht. — DBfK Nordwest (@dbfknordwest) October 13, 2016

Dieser Meinung schließen sich auch viele andere User an, der Grundtenor war hier sehr eindeutig:

Lasst die Geflüchteten qualifizierte und motivierte Mitarbeiter:innen sein und dann reden wir darüber: https://t.co/0loIh8aEEK — mauerunkraut (@mauerunkraut) October 10, 2016

@rechtsdepesche es ist doch ganz einfach. Wer es möchte und qualifiziert ist, ist gerne gesehen. @groehe — nanunana (@nanunana249) October 10, 2016

Offene Zukunft

Abschließend lässt sich also festhalten, dass der Vorschlag von Hermann Gröhe grundsätzlich erst einmal skeptisch von unseren Usern betrachtet wird. Allerdings sind sie durchaus offen für eine verstärkte Unterstützung der Pflegekräfte. Personen, die in der Pflege anfangen wollen, müssten aber sowohl hohe Motivation als auch Qualifikation für den Beruf aufbringen. Denn in der Pflege wird deutlich mehr Wert auf Qualität als auf Quantität gelegt. Die Zukunft wird zeigen, inwieweit die Gruppe der Geflüchteten einen Platz innerhalb der Pflege finden kann.