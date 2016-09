Hochpreispolitik Forderung gegen überhöhte Medikamentenpreise

Die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben im vergangenen Jahr mit 36,9 Milliarden Euro Rekordniveau erreicht, so das Ergebnis des Arzneimittel-Reports 2016. Ausschlaggebend für die enorm hohen Ausgaben seien der Patentmarkt sowie die vorwiegend ökonomisch orientierte Preisgestaltung der Pharmaindustrie.

Laut des Arzneimittel-Reports 2016 wurde ein Anstieg der Arzneimittelausgaben von 4,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr verzeichnet. Bild: Pixabay

Laut des aktuellen Arzneiverordnungs-Reports sind die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung in den letzten zwei Jahren um 4,8 Milliarden Euro gestiegen. Allein im Jahr 2015 wurden Ausgaben in Höhe von 36,9 Milliarden Euro getätigt. Der Report zeigte, dass insbesondere der Patentmarkt die Ausgaben in die Höhe treibt. So wurden in diesem Segment im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Euro Mehrkosten gegenüber 2014 verursacht. Dadurch ist der Ausgabenanstieg im Bereich des Patentmarktes mehr als doppelt so hoch (+ 9,7 Prozent) wie der des Gesamtmarktes (+ 4,3 Prozent).

Arzneimittelausgaben in 2020

Nach Prognosen der IMS Institute for Healthcare Informatics werden vor allem die Kosten bei den Onkologika bis 2020 stark ansteigen, ein Bereich bei dem ohnehin bereits steigende Ausgaben zu verzeichnen sind. So würden 2020 die fünf umsatzstärksten europäischen Länder mehr als 30 Milliarden US-Dollar ausgeben (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien).

„Bei der Entwicklung neuer Krebs-Therapien steht häufig das ökonomische Interesse der pharmazeutischen Unternehmer im Vordergrund. Dementsprechend ist das Design der klinischen Studien eher auf eine rasche Zulassung als auf den Nachweis eines überzeugenden therapeutischen Fortschritts ausgerichtet. Die Gesundheitspolitik muss dem von der Pharmaindustrie verfolgten Prinzip einer vorwiegend marktwirtschaftlich orientierten Preisgestaltung wirksamer begegnen“, so Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Beispielsweise müsse die späte Nutzenbewertung mehr Bedeutung gewinnen, welche zwei bis drei Jahre nach Markteintritt ansetzt.

Kampagne „Der Preis des Lebens“

Die Organisation Ärzte der Welt hat gestern die Kampagne „Der Preis des Lebens“ gestartet und ruft damit gegen die überhöhten Preise für lebenswichtige Medikamente auf. Sie bringen damit das Thema an die Öffentlichkeit und rufen Gesundheitsminister Hermann Gröhe auf, sich für eine Preissenkung einzusetzen. Insgesamt sechs Plakate sowie Postkarten, die in Berlin und München aufgehängt bzw. ausgelegt werden, sollen auf das Problem aufmerksam machen.

Im Jahr 2010 wurde bereits ein Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG) erlassen, jedoch konnte es den Preisanstieg auf dem Patentmarkt nicht verhindern. Ein Beispiel dafür ist das Medikament Sovaldi gegen Hepatitis-C. Es galt als lang erhoffter Durchbruch, als der Pharmakonzern Gilead das Medikament auf den Markt gebracht hat.

Der Erstattungsbetrag, den die Krankenkassen jedoch an Gilead zahlen müssen, liegt bei knapp 44.000 Euro für die 12-wöchige Therapie. Die Behandlung aller in Deutschland lebenden Hepatitis-C-Erkrankten (267.000) würde demnach 9 Milliarden Euro kosten – ein Preis, der irgendwann nicht mehr von den Krankenkassen gezahlt werden könne, so der Direktor von Ärzte der Welt Deutschland, François De Keersmaeker.

Quelle: presseportal, BÄK